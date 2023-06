Marinha alerta para ventos de 60 km/h de sábado a domingo

Publicidade

A Marinha informa que a passagem de uma frente fria poderá afetar a faixa litorânea dos estados de Santa Catarina e do Paraná, entre Laguna (SC) e Paranaguá (PR), com ventos de direção sudoeste a sul, com intensidade de até 60 km/h (33 nós), entre as noites dos dias 10 (sábado) e 11 (domingo).

O sistema poderá provocar ressaca entre os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, do Chuí (RS) a Laguna (SC), com ondas de direção sudoeste a sudeste, com altura de até 2,5 metros, entre as noites de domingo a terça-feira (13).