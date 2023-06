Correios inaugura agência comunitária no Eliane, em Guaratuba

Imagem ilustrativa

Na tarde desta sexta-feira (16), os Correios inauguram mais uma agência comunitária em Guaratuba. Desta vez, a população atendida será a dos bairros de Eliane e Nereidas.

Confusão com o nome do bairro – A nova agência fica ao lado do Centro de Especialidades, antiga UBS (Unidade Básica de Saúde), no bairro Eliane, não no Nereidas, como está sendo divulgado. Muitas pessoas se confundem sobre o bairro onde é localizado porque o antigo Posto de Saúde que funcionava no local levava o nome de Nereidas.

Isso aconteceu, porque a unidade foi construída com recursos federais de uma emenda do ex-deputado Gustavo Fruet destinada a construção do “Posto de Saúde do Nereidas”, um pedido feito pelo falecido vereador Mordecai de Oliveira, há quase 20 anos. A administração da época decidiu construir a unidade no bairro vizinho de Eliane e deu o nome de Nereidas, que fica próximo dali.

Correios em Guaratuba – Há outras duas agências comunitárias dos Correios na cidade: no bairro de Coroados e na localidade de Cubatão (zona rural).

A inauguração, fruto de parceria com a Prefeitura, busca trazer mais conforto e facilidade aos moradores das proximidades, que não precisarão mais se deslocar até o Centro para retirar cartas e encomendas. A nova unidade de atendimento vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Além das três agências comunitárias, os Correios contam em Guaratuba com uma unidade de atendimento central, onde trabalham 15 empregados. Em torno de 3,5 mil clientes são atendidos por mês na agência e, diariamente, mil objetos postais, entre cartas e encomendas, são entregues a cerca de 8 mil domicílios.

Inauguração da Agência de Correios Comunitária

Data: 16 de junho (sexta-feira)

Horário: 14h

Local: Rua Pato Branco, s/n, Eliane – Guaratuba/PR