Baleia-jubarte e toninha encalham mortas nas praias de Guaratuba

Foto: Edgar Fernandez / Instituto Guaju

Neste final de semana, dois cetáceos, uma baleia e uma toninha, foram encontradas mortas em duas praias de Guaratuba. No sábado (8), uma baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae) foi encontrada encalhada na praia do balneário Coroados.

Uma equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná (LEC-UFPR) que realiza o promonitoramento das praias, foi ao local e constatou que o animal estava em estado avançado de decomposição.

A baleia media cerca de oito metros de comprimento. Foram realizadas coleta de amostras biológicas para análises que poderão auxiliar no entendimento da causa da morte e do estado de saúde da baleia, explica a equipe do LEC.

Na manhã de domingo (9), uma toninha (Pontoporia blainvillei), pequeno golfinho, apareceu morta na praia do balneário Brejatuba, a cerca de 7 quilômetros do encalhe da baleia. A equipe do LEC também esteve no local para fazer o exame do animal.

A toninha é o golfinho mais ameaçado do oceano Atlântico Sul Ocidental. O litoral do Paraná é uma importante área de reprodução, alimentação e desenvolvimento para as toninhas.

Ao encontrar animais marinhos debilitados ou mortos nas praias paranaenses, acione a equipe do LEC-UFPR pelo telefone 0800 642 33 41.