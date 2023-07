Unespar abre inscrições para Vestibular com 329 vagas em Paranaguá

Foto: Unespar / Divulgação

Iniciaram neste sábado (1°) e vão até o dia 30 de agosto, as inscrições para o Vestibular 2024 da Universidade Estadual do Paraná (Unespar).

Ao todo, são 2.322 vagas nas cidades de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí, Loanda e União da Vitória, para ingresso no ano de 2024. As inscrições acontecem de forma online, por meio do site vestibular.unespar.edu.br e sob o pagamento da taxa no valor de R$ 50. A prova será aplicada no dia 8 de outubro, de forma presencial. A novidade para este ano são as vagas para os três cursos tecnológicos de Loanda.

Em Paranaguá são 329 vagas em 10 cursos: Administração, bacharelado em Ciências Biológicas, licenciatura em Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção História (lic.), Letras – Inglês (lic), Letras – Português (lic.), Matemática (lic.) e Pedagogia.

As provas acontecerão nas mesmas cidades em que a Unespar tem campus, desta forma, o/a candidato/a poderá optar por realizá-la na localização que preferir, não importando se neste campus tem o curso escolhido na inscrição. Neste ano, as provas serão divididas em dois grupos:

Grupo I – Prova de Redação e Prova Objetiva de Múltipla Escolha;

Grupo II – Prova de Redação.

Cada curso da Unespar optou por qual grupo de prova seus/suas futuros/as estudantes deverão resolver, portanto ao escolher prestar o Vestibular para qualquer um dos cursos disponíveis, é necessário verificar qual modalidade de prova deverá fazer. Para conferir informação acerca dos conteúdos programáticos da prova, acesse o Manual do Candidato e da Candidata.

A Unespar reserva 50% das vagas para políticas de ações afirmativas, desta forma, ao se inscrever, o/a candidato/a deve optar concorrer pelo sistema de ampla concorrência ou por cotas. A homologação das inscrições será publicada em edital específico, no dia 6 de setembro no site vestibular.unespar.edu.br. Os locais de realização das provas e o ensalamento serão divulgados a partir do dia 28 de setembro, no mesmo site.

As vagas destinadas ao Sistema de Cotas tem a seguinte divisão:

a) 25% das vagas para candidatos(as) que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas;

b) 20% das vagas para candidatos(as) pretos(as) ou pardos(as) que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas;

c) 5% das vagas para candidatos(as) com deficiência que concluíram o Ensino Médio, independente do percurso de formação, público ou privado.

Isenção da taxa de inscrição

O pedido para isenção do valor total da taxa de inscrição, deverá ser feito entre os dias 24 de julho e 24 de agosto. Poderão solicitar o/a candidato/a:

Inscrito/a no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) de que trata o Decreto Federal n. 6135/2007 e no Sistema de Isenção de Taxas de Concurso (Sistc) do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome (MDS);

Doador/a de sangue ou de medula óssea, em conformidade a Lei 20310/2020;

Servidor/a da Unespar que ganhe até três salários mínimos e que não concluiu curso superior.

O edital de homologação das inscrições que receberão isenção, será divulgado no dia 28 de agosto.

Teste de Habilidades Específicas (THE)

Alguns cursos da área das Artes, da Unespar, campi Curitiba I/Embap e Curitiba II/FAP, necessitam de Teste de Habilidades Específicas (THE). São eles:

Curitiba I/Embap: Superior em Canto, Composição e Regência, Instrumento e Licenciatura em Música;

Curitiba II/FAP: Artes Cênicas e Música Popular.

Para esses cursos, as provas do grupo I e II têm caráter classificatório, e o THE conta como uma 2ª fase do processo seletivo. A convocação de candidatos/as aprovados/as para o THE será divulgada no dia 30 de outubro. As provas serão aplicadas entre os dias 9 e 11 de novembro, conforme cronograma disponibilizado no edital. Para mais informações, acesse o Manual do THE.

Atendimento Especial

A Unespar disponibiliza atendimento especial durante a prova do Vestibular, para pessoas com necessidades especiais. Para solicitar, o/a candidato/a deverá especificar, na ficha de inscrição, sua particularidade, para justificar o pedido e os recursos diferenciados. Nesta modalidade também se encaixam lactantes, que devem seguir as orientações do edital, para poderem amamentar durante a prova do Vestibular

A Unespar disponibilizará em seus campi, um computador para que os/as candidatos/as que não possuem acesso à internet façam consultas relativas ao Vestibular 2024, para isso, basta informar-se no campus.

O resultado do Vestibular 2024 da Unespar, será divulgado no dia 22 de novembro de 2023, no site unespar.edu.br.

Para mais informações, leia o edital, Manual do Candidato e da Candidata, e o Manual de THE. Em casos não contemplados pelos documentos, entre em contato com a CCCV, pelo endereço [email protected] ou pelo telefone (44) 3518-1844.

vestibular.unespar.edu.br

Edital

Manual do Candidato e da Candidata

Manual do THE