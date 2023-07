Cattalini patrocina um série de eventos no mês de aniversário de Paranaguá

Durante todo o mês, a Cattalini promoverá atrações especiais para fomentar o esporte, cultura e lazer na cidade. “Comemorar junto os aniversários da Cattalini e de Paranaguá já virou tradição da comunidade parnanguara e. neste ano, não poderia ser diferente”, informa o material de divulgação dos eventos.

A Cattalini Terminais Marítimos completou, no dia 01/07, 42 anos de história, enquanto Paranaguá alcança o marco de 375 anos no dia 29/07, sendo considerada o berço da civilização paranaense.

Para celebrar, dos dias 15/07 a 06/08, eventos como o Campeonato de Surf, Festival Hahanaguá, Ballet Bolshoi e Orquestra Filarmônica irão marcar esse período especial.

Confira a programação completa abaixo e participe com sua família!

CAMPEONATO DE SURF Eco Ilha Open de Surf 2023

Dias: 15 e 16/07

Local: Praia de Fora – Ilha do Mel

O campeonato será dentro do Circuito Paranaense de Surf 2023, e contará com mais de 9 categorias. A premiação será uma passagem para o Peru, pranchas de surf, kits e troféus. Durante o evento, será realizada a ação ambiental de mutirão de limpeza da praia, que consiste na coleta dos resíduos em toda extensão da Praia de Fora, assim como a separação dos recicláveis e dos materiais não recicláveis. Para essa força tarefa, contaremos com a colaboração da Ong Parceiros do Mar, alunos da UFPR, voluntários da Cattalini e Grupo Rocha, atletas e o público presente.

Novidade: no evento, também será oferecido um “aulão” de Yoga para todos que estarão presentes!

FESTIVAL HAHANAGUÁ

Dias: 27/07 a 29/07 e 02/08 a 06/08

Local: Teatro Municipal Rachel Costa – Rua Quinze de Novembro, 87

27/07 – Rogério Morgado – 20h

28/07 – Alorino – 21h

29/07 – Marlei Cevada – 20h

02/08 – Emerson Preto Borba – 20h

03/08 – Nany People – 20h

04/08 – André Santi – 20h

05/08 – Hélio de La Peña – 20h

06/08 – Diogo Portugal – 19h

Em parceria com o Ministério da Cultura, o festival de humor mais famoso do Paraná contará com os maiores humoristas do Brasil levando apresentações memoráveis à maior cidade do litoral paranaense!

BALLET BOLSHOI

Dia: 26/07

Horários: Duas sessões – 18h e 19h30

Local: Teatro Municipal Rachel Costa – Rua Quinze de Novembro, 87

Ingressos: a PARTIR DO DIA 10 DE JULHO

Devem ser retirados presencialmente na Secretaria Municipal de Cultura – ao lado da Estação Ferroviária. A retirada pode ser feita de segunda a sexta, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h.

O limite é de 2 ingressos por CPF.

ORQUESTRA FILARMÔNICA

Dia: 30/07

Horário: 19h

Local: Teatro Municipal Rachel Costa – Rua Quinze de Novembro, 87

Ingressos: a PARTIR DO DIA 10 DE JULHO

Devem ser retirados presencialmente na Secretaria Municipal de Cultura – ao lado da Estação Ferroviária. A retirada pode ser feita de segunda a sexta, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h. O limite é de 2 ingressos por CPF.