PT de Guaratuba se reorganiza e discute alianças para 2024

Reunião da Executiva: Ligia Klein, René Nunes, Wesley do Prado, José Muniz, Paulina Muniz, Michele Strassburger e Maria Wanda de Alencar

O Partido dos Trabalhadores em Guaratuba se prepara para as eleições de 2024 começando pela organização interna, informa o presidente municipal, professor José Muniz.

Na semana retrasada, o partido reuniu alguns militantes na confraternização do grupo Lula Guaratuba, que apoiou a candidatura do presidente na cidade e tinha filiados de outros partidos progressistas e até mesmo pessoas não filiadas a partidos. Entre os presentes, estava o assessor do deputado estadual Requião Filho, Maycon Benatti –, além de novos e históricos militantes. Na semana passada, reuniu-se a Executiva do partido.

O PT é um dos poucos partidos em Guaratuba com direção eleita e com Diretório, em vez de comissão provisória como a maioria das siglas. É justamente na reorganização do Diretório e de sua Comissão Executiva – com a entrada de novas lideranças – que o partido se prepara para as eleições, destaca um dos dirigentes, Renê Nunes. Uma das missões dos novos membros é articular as bases políticas do partido nos diversos setores da sociedade: professores, estudantes, servidores, pescadores, trabalhadores de diversos segmentos, empreendedores, empresários e a sociedade em geral.

O partido também inicia discussões com filiados e simpatizantes dispostos a se candidatarem em 2024. A prioridade no momento é montar uma chapa competitiva para a Câmara de Vereadores dentro da Federação PT-PCdoB-PV, além de discutir nomes para a candidatura a prefeito. Naturalmente, entre os militantes, surgem os nomes da ex-vereadora Paulina Muniz e do professor Wesley do Prado.

O PT de Guaratuba também discute internamente a decisão das direções nacional e estadual do PT em formar uma grande aliança de partidos alinhados em diversas questões, ampliando a coligação de 2022.

No Paraná, a aliança do PT começa dentro da Federação Brasil da Esperança, se estende aos partidos que apoiaram a candidatura de Lula, os que são progressistas e os que também fazem parte da oposição ao governo de Ratinho Junior: PSB, PSOL, Rede, PDT, PSDB e Solidariedade. Atendendo às particularidades de cada município, a orientação da direção do PT é priorizar alianças com os 8 partidos da aliança estadual.

Encontro do grupo Lula Guaratuba, que reuniu petistas e outros apoiadores da campanha presidencial

Outros partidos

Nesta segunda-feira (3), o jornal online Portal da Cidade Guaratuba citou os pré-candidatos e nomes que estão sendo ventilados para prefeito de Guaratuba.

Os nomes citados na matéria são (na ordem da foto-montagem: Fernanda Monteiro (DEM),Jean Colbert Dias (Podemos), Rogério Quadros (Podemos), Evani Justus (PSDB), José Ananias dos Santos (MDB), Roberto Mendes (MDB) e Maurício Lense (Cidadania).