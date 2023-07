Unioeste diz que concurso da Guarda Municipal de Guaratuba continua com as próximas fases

Em “nota de esclarecimento” divulgada ontem (segunda-feira, 10) a Unioeste diz que o concurso público para a Guarda Municipal de Guaratuba continua, apesar dos erros na prova.

“Esse incidente causou momentaneamente desconforto e insegurança aos candidatos, porém, reafirmamos que eles não serão prejudicados de forma alguma”, diz o documento. “Ressaltamos que as fases seguintes do concurso seguirão de forma prevista no cronograma inicial”, conclui.

O edital prevê, após a realização da prova objetiva, “prova de esforço físico”, “avaliação psicológica” e “pesquisa social”.

A Unioeste também divulgou um gabarito provisório assinado pelo prefeito Roberto Justus com respostas às primeiras 30 questões.

Ao mesmo tempo, Justus afirmou pelas redes sociais que “muito provavelmente isso (a série de falhas) vai levar a anulação da prova e também a responsabilização da empresa que foi contratada pela Prefeitura”.

Participaram cerca de 3,5 mil candidatos para as 30 vagas disponíveis na Guarda Civil Municipal de Guaratuba

Leia a íntegra da nota, assinada pelo coordenador-geral da Coordenadoria Geral de Concursos e Processos Seletivos (Cogeps), uma unidade da Reitoria da Unioeste responsável pelos concursos da universidade e de clientes externos.

Nota Oficial de Esclarecimento sobre a Prova Objetiva de Guarda Municipal de Guaratuba/2023

A COGEPS ESCLARECE SOBRE O NÚMERO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA DA GUARDA MUNICIPAL

A Coordenadoria Geral de Concursos e Processos Seletivos (COGEPS) vem a público esclarecer que houve uma discrepância no número de questões da prova objetiva em relação ao previsto no Edital de Abertura nº 001/2023, o qual seriam trinta (30) questões. Tal discrepância ocorreu devido a um erro interno durante a conferência do caderno de provas, resultando em um total de 20 questões específicas, em vez das 15 previstas no edital. Em decorrência disso, a coordenação do concurso decidiu imediatamente desconsiderar as questões de número 36 a 40 para todos os candidatos.

Dessa forma, todos os candidatos responderam ao mesmo número de questões (30), incluindo as mesmas questões e com os mesmos pesos. Ressaltamos que esse incidente causou momentaneamente desconforto e insegurança aos candidatos, porém, reafirmamos que eles não serão prejudicados de forma alguma. Além disso, informamos que a leitura dos cartões de respostas será programada para não considerar as questões que foram desconsideradas.

Assim, ressaltamos que as fases seguintes do concurso seguirão de forma prevista no cronograma inicial.

Cascavel, 10 de julho de 2023

Prof. Dr. Carlos Alberto Piacenti

Coordenador Geral da COGEPS

