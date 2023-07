Ferry boat volta a operar na travessia da baía de Guaratuba

O ferry boat de Guaratuba retomou no final desta manhã de quinta-feira (13), de acordo com as condições que o tempo permite.

Às 9h30, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informou as atividades de travessia seriam suspensas por causa das fortes rajadas de vento. “Em razão da melhora nas condições, a operação da travessia foi retomada de forma restrita, com a possibilidade de uma nova paralisação”, diz o DER.

A empresa operadora da travessia, Internacional Marítima, foi notificada pelo DER/PR a suspender as atividade no início da manhã quanto às condições adversas se formando na região, detectada pelo monitoramento hidrometeorológico e o oceanográfico da Baía de Guaratuba, realizado por meio de convênio com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Atualizações ficarão disponíveis por meio do Twitter, em https://twitter.com/DERferryboat e pela página da travessia: http://internacionalmaritima.com.br/guaratuba/.