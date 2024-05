Operação para prisão de suspeitos de homicídio acontece em Guaratuba

Foto: Divulgação PCPR

Policiais civis do Paraná e de Santa Catarina prenderam temporariamente duas pessoas, de 20 e 26 anos, suspeitos do duplo homicídio que vitimou Luiz Arthur Bach Xavier e Rubiane Aparecida Mayer.

A operação aconteceu nesta terça-feira (14), em Guaratuba, em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais e em Jaraguá do Sul e Florianópolis, em Santa Catarina.

Foram apreendidos duas pistolas calibre 9mm, 44 munições, quatro carregadores e dois celulares.

O crime aconteceu no dia 30 de setembro de 2023 em Ponta Grossa. Na ocasião dos fatos, os suspeitos invadiram a residência do casal e efetuaram diversos disparos de arma de fogo em direção às vítimas.

De acordo com o delegado Luís Gustavo Timossi, as investigações apontaram que os criminosos buscavam matar outro indivíduo, que possui histórico de envolvimento com tráfico de drogas e na noite dos fatos teria deixado sua motocicleta estacionada em frente a casa das vítimas.

“Acreditando que era tal indivíduo que estava na residência, os criminosos invadiram a residência e acabaram matando as vítimas, dois jovens que estavam recém-casados e que não possuíam nenhum histórico de envolvimento com prática de crimes”, explica o delegado.