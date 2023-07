DER inicia sondagem de solo na Prainha no projeto da Ponte de Guaratuba

Sondagem é feita no ponto onde está prevista a elevação da pista | fotos: DER

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), realizou nesta semana as primeiras sondagens em solo na margem norte da baía de Guaratuba, próximo ao limite com o município de Matinhos. O trabalho faz parte dos estudos para construção da Ponte de Guaratuba.

Os equipamentos fizeram duas perfurações para coletar amostras do solo ao lado da PR-412, em local onde serão executados a ponte e os seus novos acessos. Ali, no bairro da Prainha, perto de guichês da travessia do ferry boat, está prevista a elevação do nível da pista, que irá se encontrar com o tabuleiro da obra de arte da ponte.

Por meio de ensaio a percussão e verificação visual das amostras serão determinados a resistência e o tipo de materiais presentes no solo, fatores que vão influenciar as soluções de engenharia para implantação da ponte. As amostras ficarão armazenadas no canteiro de obras para referência futura.

Os veículos e equipamentos de sondagem ocuparam uma faixa de rolamento da rodovia, com a operação sendo acompanhada por agentes de trânsito do DER/PR, e contando com sinalização provisória.

Nesse momento continuam em andamento as sondagens por percussão e rotativa em solo na margem sul da baía, inclusive empregando a sonda que estava embarcada para as perfurações na baía. As sondagens aquáticas na baía foram concluídas no final de junho, com um total de 15 perfurações.

Trabalho está seno feito no bairro da Prainha, na margem norte da baia

Projetos em andamento – Nesta etapa as frentes de trabalho da ponte atuam também na elaboração dos relatórios de engenharia do Projeto Básico e Projeto Executivo de Engenharia da ponte, contemplando plano de trabalho, soluções da Obra de Arte Especial (ponte), estudos geotécnicos, estudos topográficos, caderno de projetos da OAE, cadernos de projetos da implantação dos canteiros, planos de rigging (uso de equipamentos, como guindastes, gruas, etc) e levantamentos topográficos no local de implantação do canteiro e dos acessos à ponte.

E uma terceira frente está dedicada aos relatórios ambientais para atender as solicitações dos órgãos competentes, sendo um pré-requisito para obter a Licença Ambiental de Instalação, necessária para iniciar a etapa de execução da obra.

Segundo o DER, até o momento já foram investidos R$ 3.384.160,74 em todos os serviços realizados. O cronograma da Ponte de Guaratuba prevê um prazo de seis meses para concluir esta etapa atual, com as obras começando ainda no segundo semestre deste ano. O investimento total será de R$ 386,9 milhões.