Homologada a licitação do ferry boat de Guaratuba com concessão de 25 meses

Ferry boat em Guaratuba | Foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral

O Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), publicou no Diário Oficial e no portal Compras Paraná a homologação da licitação para operar a travessia do ferry boat de Guaratuba.

Com isso, iniciaram os trâmites internos para assinatura de novo contrato com a Internacional Marítima Ltda., que atualmente opera em caráter emergencial em um contrato de seis meses que foi prorrogado por mais 12 meses. Além disso, o estaleiro do mesmo grupo empresarial (Grupo Catanhede, do Maranhão) ganhou os serviços de reforma dos ferry-boats e dos atracadouros.

O novo contrato, desta vez de concessão, deve entrar em vigor a partir das 0h do dia 10 de agosto. O valor é de R$ 131.792.989,44 por 25 meses de operação, prazo que o Governo do Estado informa que ficará pronta a Ponte de Guaratuba. Se isso não acontecer, a Internacional Marítima deverá ganhar mais uma prorrogação de contrato.

Estão previstos os serviços e a aquisição de materiais para manutenção dos ferry boats, pontes e flutuantes de propriedade do DER/PR, disponibilização de até três conjuntos de balsa + rebocador (ou ferry boats, além dos três que já estão disponíveis) com capacidade de transporte simultâneo somada de 180 veículos de passeio, estrutura flutuante para manutenção, rebocador para apoio operacional, painel de mensagens variáveis em LED, guindaste móvel sobre pneus, fornecimento de combustível, contratação de toda a mão de obra necessária para a operação, serviços de mergulho e aquisição de demais materiais para serviços correlatos à travessia, entre outros.

Um dos critérios do edital era uma capacidade mínima somada de 360 veículos de passeio simultaneamente, em até seis embarcações, ficando à disposição da empresa os ferry boats do DER/PR. Não poderão ser utilizadas embarcações com capacidade de lotação inferior a 60 veículos, visando garantir a operacionalidade da travessia e evitar formação de filas.

De acordo com estudos técnicos e com base em dados históricos, o volume anual médio de tráfego da travessia da Baía de Guaratuba é de 1.359.990 veículos, incluindo pagantes e usuários isentos.