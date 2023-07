Aposta de Guaratuba ganha R$ 1,2 milhão na Lotofácil

Foto: Reprodução

Uma aposta de Guaratuba acertou ganhou R$ 1.245.909,79 no concurso 2872 da Lotofácil, realizado nesta terça-feira (25), em São Paulo.

A aposta simples foi uma das três que acertaram os 15 números. As outras apostas são de um bolão de Salvador (BA) de 16 dezenas e com 12 participantes e um jogo simples feito em Icapuí (CE.

ganhou um prêmio de R$ 1.245.909,79 na Lotofácil. O sortudo ou sortuda da cidade foi uma das três pessoas que acertaram os 15 números do sorteio realizado nesta terça-feira (25).

A aposta ganhadora foi feita na Lotérica Guaratuba, no Centro.

As dezenas sorteadas foram: 01-02-06-07-09-12-13-14-17-18-19-21-22-23-25.

O próximo concurso da Lotofácil acontece nesta quarta-feira (26), com prêmio estimado em R$ 1,7 milhão.

18 apostas do Litoral acertam a quadra da Mega-Sena

Um total de 18 apostas do Litoral acertaram a quadra do concurso 2614 da Mega-Sena, também realizado nesta terça-feira. Os jogos, simples, foram feitos em Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba (3), Morretes, Paranaguá (10) e Pontal do Paraná (2) e cada um ganhou R$ 549,86.

Prêmio principal: Três apostas acertaram as seis dezenas e levaram R$ 22.746.383,38, cada. Os jogos foram feitos em Contagem (MG), Salvador (BA) e Taboão da Serra (SP).

Os números sorteados foram: 03 – 08 – 13 – 14 – 19 – 25.