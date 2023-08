Inscrições para Vestibular no IFPR e Provar na UFPR terminam nesta semana

Campus Paranaguá do IFPR

Terminam nesta semana os prazos para inscrições no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR), que tem campus em Paranaguá, e na Universidade Federal do Paraná UFPR), com campus em Matinhos e Pontal do Paraná.

No IFPR, as inscrições do Vestibular para os cursos técnicos e de graduação encerram às 17h de quinta-feira (10).

São 160 vagas para cursos técnicos integrados: Técnico em Informática, Técnico em Mecânica, Técnico em Meio Ambiente e Técnico em Produção Cultural. Todos têm duração de 4 anos.

Também há 160 vagas para nível superior, com duração entre 2 anos e meio e 4 anos: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão Ambiental, Licenciatura em Ciências Sociais e Licenciatura em Física.

Em todo o Paraná, o IFPR tem cerca de 7 mil vagas em cursos técnicos e de graduação em 28 municípios. Todos os cursos são gratuitos, mas o vestibular tem taxa.

A taxa de inscrição é de R$ 50 para os cursos técnicos e de R$ 80 para os de graduação. A inscrição deve ser feita pelo site do Núcleo de Concursos da UFPR (www.nc.ufpr.br). O boleto precisa ser pago até até sexta-feira (11 de agosto).

Antes de fazer a inscrição, o candidato precisa se cadastrar no Portal do Candidato no site do NC.

UFPR oferece vagas no Provar

UFPR em Matinhos e Pontal do Paraná

Também termina nesta semana, o prazo para as vagas em cursos de graduação oferecidas pela UFPR por meio do Provar (Programa de Ocupação de Vagas Remanescentes).

Podem se inscrever tanto alunos já matriculados na UFPR quanto estudantes de outras instituições. As inscrições devem ser feitas até as 17 horas da próxima sexta-feira (11/08), pelo site do Núcleo de Concursos da UFPR.

As vagas ofertadas são provenientes de abandono de curso, cancelamento a pedido, transferência para outras instituições, reopção de curso e mudança de turno, habilitação e campus.

No Litoral, há vagas disponíveis no Provar em 12 cursos. Oito deles em Matinhos (UFPR Litoral): Administração Pública, Agroecologia, Ciências Ambientais, Saúde Coletiva, Serviço Social e três de licenciatura: Artes, Ciências e Geografia.

E quatro em Pontal do Paraná (Centro de Estudos do Mar): Oceanografia, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil e Licenciatura em Ciências Exatas (Física/Matemática/Química).

Da mesma forma que no IFPR, a UFPR é gratuita, mas algumas inscrições são cobradas. Após a conclusão desta etapa do Provar, a UFPR lançará um novo edital, com vagas para transferência de alunos de outras instituições.

A seguir as informações específicas sobre cada modalidade do Provar. O detalhamento das vagas e requisitos para inscrição devem ser conferidos nos respectivos editais (links abaixo).

1. Mudança de campus, habilitação e turno

Público: estudantes da UFPR que desejem fazer mudança de campus, habilitação e turno cursos com matrizes curriculares similares, que permitam um elevado número de equivalências entre si.

154 vagas (30 para mudança de campus, 3 para mudança de habilitação e 121 para mudança de turno).

Sem taxa de inscrição.

Divulgação do resultado: 23/08.

Acesse o edital e o formulário de inscrição.

2. Reopção de curso

Público: estudantes da UFPR interessados na mudança entre cursos com matrizes curriculares distintas, desde que o curso de origem seja identificado como curso afim pela coordenação do curso desejado.

266 vagas

Sem taxa de inscrição

Divulgação do resultado: 23/08.

Acesse o edital e o formulário de inscrição.

3. Aproveitamento de curso superior

Público: estudantes graduados em instituição de ensino superior, nacional ou estrangeira, que pretendam obter uma nova graduação em curso ofertado para UFPR, diferente daquela em que colaram grau.

174 vagas

Taxa de inscrição: R$ 160,00

Prazo para pedir isenção de taxa: até 28/07

Divulgação do resultado: 01/09

Acesse o edital e o formulário de inscrição.

4. Complementação de estudos

Público: egressos da UFPR e egressos de outras instituições de ensino superior que pretendam obter uma outra habilitação no mesmo curso em que colaram grau.

19 vagas

Taxa de inscrição: R$ 160,00

Prazo para pedir isenção de taxa: até 28/07

Divulgação do resultado: 01/09

Acesse o edital e o formulário de inscrição.

4. Reintegração de ex-aluno

Público: alunos que se encontram com registro acadêmico cancelado na UFPR e que desejam reingressar em versão ativa do seu curso de origem.

191 vagas

Taxa de inscrição: R$ 80,00

Prazo para pedir isenção de taxa: até 28/07

Divulgação do resultado: 01/09

Acesse o edital e o formulário de inscrição.