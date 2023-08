MAE-UFPR realiza exposições “Mestres do Fandango” e “Re-Tratos da Rua”

Colagem da duas exposições: UFPR

O Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná (MAE-UFPR), em Paranaguá, inaugura, na próxima quarta-feira (23) as exposições “Mestres do Fandango” e “Re-Tratos da Rua”. A entrada é gratuita.

As duas exposições fazem parte da programação de comemoração dos 60 anos do MAE-UFPR.

A primeira traz ao museu a riqueza do Fandango do litoral paranaense e a segunda oferece uma perspectiva singular sobre o cotidiano, por meio de imagens capturadas durante oficinas de fotografia com usuários dos CAPS AD de Curitiba (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas).

A exposição “Mestres do Fandango” presta homenagem aos mestres fandangueiros do litoral do Paraná que tiveram contato com o MAE, destacando seu papel na preservação e transmissão de sua cultura viva.

O Fandango, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, é realizado pelas populações caiçaras do país por meio de elementos como música, dança e instrumentos artesanais. A história e a relevância cultural do Fandango são trazidas nesta exposição através da apresentação dos mestres fandangueiros homenageados, por meio de fotos, com o objetivo de ressaltar a importância dessa tradição para as comunidades locais e sua relação com o próprio museu.

A mostra “Re-Tratos da Rua – A construção do olhar fotográfico de populações invisíveis”, instalada no Claustro do MAE, oferece uma visão única das vidas e perspectivas de populações marginalizadas.

Invertendo a abordagem típica de outros projetos fotográficos — que em geral costumam retratar grupos sociais marginalizados a partir do olhar de um observador externo — o projeto “Re-Tratos da Rua” promoveu verdadeiras narrativas visuais através do olhar de pessoas em tratamento pelo abuso de álcool e outras drogas.

As imagens proporcionam percepções sobre realidades cotidianas, muitas vezes negligenciadas.

Por meio de oficinas de fotografia que aconteceram entre 2014 e 2015, participantes do CAPS AD de Curitiba capturaram imagens que refletem sua visão pessoal de sua própria história nas ruas e seu entorno. Assim, a exposição desafia as abordagens tradicionais de fotografia documental, convidando o público a enxergar a realidade sob o olhar de um grupo marginalizado.

Assim, originalmente desenvolvida pelo Departamento de Saúde Mental da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, a iniciativa teve como objetivo promover, através da fotografia, a inclusão social de usuários dos CAPS AD.

Já instalada no museu anteriormente em 2016, a exposição retorna ao MAE-UFPR revisada agora em formato itinerante, o que permitirá levar os resultados do projeto Re-Tratos da Rua para outros locais.

A inauguração das exposições “Re-tratos da Rua” e “Mestres do Fandango” ocorrerá no dia 23 de agosto, quarta-feira da semana que vem, às 16h, no Auditório do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR em Paranaguá.

Inauguração das exposições “Re-tratos da Rua” e “Mestres do Fandango”

Quando: 23 de agosto (quarta-feira), às 16h

Onde: Auditório do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR

Rua XV de Novembro, 575 – Centro Histórico de Paranaguá.