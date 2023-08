Inscrição no Vestibular da UFPR é só até quarta-feira, 23

Na quarta-feira termina o prazo de inscrição no Vestibular 2024 da UFPR. O prazo para pagamento da taxa vai até o dia 24, mas o boleto precisa ser gerado até o meio-dia.

Para o Vestibular 2024, a UFPR oferece 5.281 vagas, distribuídas em 122 cursos de graduação, em Curitiba, Matinhos, Pontal do Paraná, Toledo, Palotina e Jandaia do Sul. Metade das vagas é para estudantes de escolas públicas – com cotas para estudantes de baixa renda, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.

No Litoral são 504 vagas: 344 em 12 cursos do Setor Matinhos e 160 vagas nos 5 cursos do Centro de Estudos do Mar, em Pontal do Paraná.

As inscrições devem ser feitas no site do Núcleo de Concursos da UFPR.

A taxa é de R$ 195 e pode ser paga por boleto ou PIX. O prazo para pedidos de isenção já foi encerrado e a UFPR já divulgou a lista de isenções concedidas. Os candidatos que tiveram o pedido indeferido também podem pagar a taxa até o dia 24, para confirmar a inscrição.

Candidatos inscritos que desejem alterar alguma opção – como curso, língua estrangeira ou categoria de concorrência – têm prazo até o meio-dia de 1º de setembro. Para efetivar a alteração é preciso pagar uma taxa no valor de R$ 44. Candidatos que obtiveram isenção da taxa de inscrição não pagam a taxa de alteração.

Ao fazer a inscrição o candidato deve indicar a cidade onde deseja fazer a prova da primeira fase (de Conhecimentos Gerais), marcada para o dia 22 de outubro. São 11 opções: Cascavel, Curitiba, Guarapuava, Jandaia do Sul, Joinville, Londrina, Maringá, Matinhos, Palotina, Paranaguá e Toledo.

A segunda fase acontece nos dias 3 e 4 de dezembro e cada candidato fará a prova na cidade-sede do curso que escolheu. No dia 3 será aplicada a prova de Produção e Compreensão de Textos, para todos os candidatos convocados para a segunda fase. No dia 4 acontecem as provas específicas, apenas para os candidatos inscritos nos cursos que têm essa exigência.

Para mais informações, leia o edital completo e o Guia do Candidato e acompanhe as redes sociais do Vestibular UFPR – Instagram e Facebook.