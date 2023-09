Zé da Ecler participa de reunião preparatória do Verão Maior Paraná

O prefeito de Matinhos, Zé da Ecler, e representantes de algumas secretarias da Administração Municipal estiveram nesta terça-feira (12) em Curitiba. Eles se reuniram com o secretário de Estado do Esporte, Helio Wirbiski. O principal assunto foi a próxima temporada.

O lançamento oficial do projeto Verão Maior Paraná será feito dentro de 30 dias. Outro prefeito convidado foi Rudão Gimenes, de Pontal do Paraná. Um vídeo publicitário sobre a operação verão no litoral foi exibido aos participantes da reunião, mostrando a importância do projeto e das atividades para os turistas e shows. A partir deste ano, a estrutura será padronizada para todas as cidades que receberão o projeto Verão Maior Paraná.

Ainda foi citado que o Porto de Paranaguá receberá 14 cruzeiros, trazendo turistas de outros países. Outra questão mostrada foi a dos shows musicais.

Reunião com Helio Wirbiski reuniu 2 prefeitos: Rudão Gimenes e Zé da Ecler

Apresentações de grandes artistas já estão confirmadas. A estrutura que será usada para os shows terá acessibilidade e camarotes. Em Matinhos, será na praia, próximo a rotatória da Avenida Curitiba. O espaço receberá calçadas, que irão abrigar um estacionamento para 700 veículos.

Pontal do Paraná também já definiu o local, no Centro de Eventos do balneário Mirassol, mas a Prefeitura de Guaratuba ainda não indicou um local viável para receber os shows nacionais e o grande público atraído para estes eventos gratuitos.

O prefeito Zé da Ecler falou sobre a importância do projeto Verão Maior para a cidade. Ele também destacou os investimentos que o governador Ratinho Júnior vem fazendo em Matinhos e no Litoral do Paraná como um todo. Zé da Ecler também afirmou que a gestão dará total apoio ao projeto do Governo do Estado.

Matinhos também recebeu destaque na fala do diretor de Saneamento e Recursos Hídricos do IAT, Instituto Água e Terra, José Luiz Scroccaro. Segundo ele, a macrodrenagem será finalizada esse ano e a microdrenagem ainda levará mais tempo. Na reunião, também foram discutidas para a operação questões de segurança, meio ambiente, saúde, cultura, justiça, ações sociais e a atuação de órgãos como Bombeiros, Defesa Civil, Copel e Sanepar.

Acompanharam o prefeito Zé da Ecler na capital os secretários de Turismo e Desenvolvimento Econômico, José Luís Leal; e do Meio Ambiente, Sérgio Cioli; além do diretor-geral da Educação, Alzino Neto; o diretor da Casa da Cultura, Doglair do Amaral Leite; e o diretor de Turismo, Paulo Ricardo Júnior.