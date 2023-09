Professora do IFPR vence prêmio nacional com estudo sobre trabalho juvenil no Madero

Entrega do Prêmio



A professora Kelem Ghellere Rosso recebeu o Prêmio “Mundos do Trabalho”, da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, pela pesquisa realizada durante o seu período de doutoramento.

Kelem Rosso é coordenadora do curso de Ciências Sociais do Campus Paranaguá do Instituto Federal do Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná – IFPR Paranaguá.

A tese, intitulada “Trabalhando no Madero: estratégias de controle e a centralidade do trabalho juvenil no capitalismo dependente”, foi defendida pelo Programa de Pós-graduação em Sociologia da UFPR, em 2022, sob orientação da professora Maria Aparecida Bridi.

O estudo parte da preocupação com as condições de trabalho da juventude brasileira na atualidade, analisando-as a partir do caso da rede de restaurantes, assim como análise da cadeia produtiva da empresa.

Os resultados da pesquisa apontaram para a persistência na atualidade de estratégias de controle sobre o trabalho que remontam o período colonial e refletem o caráter dependente do capitalismo que se desenvolveu no Brasil.

Segundo o edital do concurso, o prêmio “tem a finalidade de estimular, por meio do apoio à publicação, pesquisas sobre temas referidos ao mundo do trabalho, realizadas em diferentes áreas de conhecimento, caracterizando a perspectiva multidisciplinar da premiação.”

A comissão avaliadora analisou as pesquisas defendidas entre janeiro de 2021 e fevereiro de 2023 e divulgou o resultado no encerramento do XVIII Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho.