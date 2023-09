TCP constrói canil para cães farejadores da Receita Federal

O espaço será utilizado para abrigar os cachorros após vistorias no terminal

Enso, pastor belga malinois, participou solenidade do corte da fita do local que vai abrigá-lo no terminal

Nesta quinta-feira (21), a TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, inaugurou um canil dentro do terminal. Com 9 m² de área de solário e canil fechado, o espaço poderá ser utilizado por cães farejadores da Receita Federal do Brasil (RFB) após vistorias nas cargas.

A medida aconteceu após definição da portaria nº 143/2022, que trata das normas e procedimentos necessários aos recintos alfandegados como o Porto de Paranaguá. Entre as medidas, está a construção de um canil para os animais. Segundo o gerente institucional da TCP, Allan Chiang, “o terminal coopera ativamente com os trabalhos realizados pela e Receita Federal e demais autoridades. Este ambiente beneficiará as equipes de fiscalização e a nós, pois poderá aumentar o número de inspeções com a equipe K9 trazendo ainda mais segurança às atividades realizadas no terminal”.

O maior beneficiado com a medida é o cão Enzo, da raça pastor belga malinois, de 9 anos de idade. Segundo Alessandro Quinteiro, analista da RFB, o cachorro mora na 9ª base da Receita Federal, em Navegantes (SC), e atende as demandas do Paraná e de Santa Catarina. “A cada visita à TCP, nós levamos 2 horas de deslocamento só na ida.

Com o canil no local, a equipe terá mais conforto, pois o Enzo não vai mais precisar voltar no mesmo dia para casa. Outra vantagem é que poderemos ficar mais tempo na cidade o que aumentará a frequência de fiscalizações no terminal”, destaca Quinteiro. Segundo a RFB, a previsão é de receber um segundo cão farejador até setembro.

Segurança na TCP

Além da fiscalização realizada nos contêineres, o terminal possui cerca de 400 câmeras de monitoramento com vigilância 24h, scanners para fiscalização das cargas, 56 vigilantes armados e sistema de alarme para casos de invasão. As entradas no terminal são feitas apenas após autorização interna. Todos os veículos, pessoas, volumes e cargas são revistados, inclusive os pedestres passam por um detector de metais.