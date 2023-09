Pontal do Paraná realiza Conferência Municipal de Juventude

Pontal do Paraná realiza, nesta quinta-feira (28), a Conferência Municipal de Juventude. O evento vai acontecer das 8h às 17h, no CCI (Centro de Convivência do Idoso), do balneário Shangri-lá, na rua Siri, nº 619.

O tema da conferência é “Reconstruir no presente, construir o futuro. Desenvolvimento, Direitos, Participação e Bem Viver”.

O resultado do debate vai estabelecer pontos da política pública municipal para os jovens de Pontal do Paraná nas diversas áreas: educação, arte, cultura, lazer, esporte, saúde, segurança etc.