Unespar apoia agricultura e agroindústria familiar orgânica do Litoral

O Programa Paraná Mais Orgânico (PMO) realizado no Núcleo de Certificação Orgânica da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), campus de Paranaguá, auxilia todo o processo de certificação orgânica da agricultura e agroindústria familiar no litoral paranaense.

É um processo burocrático e oneroso, que ganha agilidade e economia para os agricultores com o apoio dos técnicos da universidade.

De acordo com Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), a procura por alimentos orgânicos, que já vinha aumentando, acelerou com a pandemia.

Além disso, até 2030, a merenda nas escolas estaduais do Paraná deve ser 100% orgânica. Atualmente, 8% da alimentação escolar é orgânica e 60% é proveniente da agricultura familiar. Tudo isso confirma a importância e a viabilidade crescente da agricultura orgânica.

Iniciado em 2009, o PMO Litoral tem na coordenação o professor Luís Fernando Roveda, do Departamento de Biologia. A equipe é composta também por Josiane Figueiredo, como orientadora voluntária do mesmo departamento, e mais cinco profissionais bolsistas e uma bolsista graduanda.

A área de abrangência do programa engloba todos os municípios do Litoral do Paraná. “Hoje, no Litoral, contamos com mais de 40 produtores acompanhados pelo programa e já certificados”, comemora Roveda.

Os beneficiários do PMO, conforme o professor, são os agricultores familiares, estudantes e profissionais ligados às ciências agrárias e áreas afins e técnicos da extensão rural, que atuam com agroecologia e produção orgânica.

Em seu trabalho, o PMO Litoral atua em conjunto com os agricultores e o do IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná) e busca apoio das prefeituras.

Certificação obrigatória

O coordenador esclarece que a acreditação é um procedimento realizado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) como parte inicial do processo de credenciamento dos organismos de avaliação da conformidade, realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Já, certificação orgânica é o ato pelo qual um organismo de avaliação da conformidade credenciado dá garantia, por escrito, de que uma produção ou um processo claramente identificado foi metodicamente avaliado e está em conformidade com as normas de produção orgânica vigente.

Roveda lembra que desde 2003 a certificação de produtos orgânicos tornou-se compulsória no Brasil. Isto significa que nenhum produto pode ser comercializado como orgânico se não possuir acreditação orgânica, conforme a legislação, proporcionando aos consumidores a garantia e a facilidade na identificação dos alimentos orgânicos.

O PMO é conduzido por 11 núcleos de certificação orgânica, entre eles, a Unespar Paranaguá, outras universidades estaduais e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná). O Tecpar (Instituto de Tecnologia do Paraná) avalia e faz auditoria dos processos encaminhados pelos núcleos de certificação.

De acordo com dados do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, do Ministério da Agricultura, no ranking dos estados com maior número de produtores orgânicos certificados no Brasil, o Paraná aparece ora em primeiro, ora em segundo lugar.