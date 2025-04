Pontal do Paraná apresenta “Couro do Peixe: O Documentário”

Acontece nesta sexta-feira (11), a estreia do documentário sobre o projeto do Couro do Peixe, desenvolvido pela Unespar junto com a Prefeitura de Pontal do Paraná. A produção de Fernanda Mossanik Persegona foi aprovada pela Secretaria de Esporte, Cultura, Eventos e Juventude de Pontal do Paraná, com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura – Governo Federal.

A exibição será no Mini Auditório Primavera da Casa da Cultura, a partir das 19h30. Também haverá apresentações culturais e exposição de artesanato em couro do peixe. O documentário conta com recursos de acessibilidade de Libras e legendas.

O evento contará com cinco convidadas de honra:

Kátia Kalko Schwarz, zootecnista, professora da Unespar (Universidade Estadual do Paraná) campus de Paranaguá e coordenadora do Programa Couro de Peixe.

Dona Zilka Andrade, pedagoga, orientadora educacional, precursora do couro de peixe e artesanato de couro de peixe no Litoral do Paraná.

Dona Cida Gimenes, foi primeira dama na época da instalação do projeto em Pontal, presidente de honra da Provopar Pontal do Paraná.

Ana Maria de Oliveira, artesã, oficineira em artesanato em couro de peixe.

Fernanda Mossanik Persegona, turismóloga, licenciada em Letras, especialista em arte e cultura, escritora, coralista e produtora cultural.

Exibição do filme “Couro do Peixe: O Documentário”

Local: No Mini Auditório Primavera – Casa da Cultura

Endereço: Avenida Tom Jobim, 2 – Balneário Primavera

Entrada gratuita – aberto a comunidade.