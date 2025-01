TCP deve criar mais de 100 novos postos de trabalho em 2025

Número de trabalhadores portuários no Terminal de Contêineres de Paranaguá cresceu 13% no último ano – confira vagas de emprego e de estágio disponíveis

Foto: TCP / Divulgação

“Quando chego ao Terminal, me apresento ao meu supervisor e sou escalado para o guindaste designado. Verifico pneus, itens de segurança, realizo testes na máquina, faço meu login e, por meio de um tablet, recebo as orientações para movimentar os contêineres, sempre conciliando produtividade com segurança”. Esta tem sido a rotina de Fabio Sobral desde dezembro de 2023, ano em que foi promovido para operador de guindaste RTG na TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá.

Na TCP desde setembro de 2021, Sobral deixou a carreira no mercado de imóveis para se tornar um trabalhador portuário, atuando como operador de caminhão de terminal (TT). “Realizei um sonho ao mudar de carreira para o setor portuário e me orgulho muito de fazer parte da TCP, que me ofereceu capacitação e oportunidade de crescimento”, conta.

“Essenciais para o comércio exterior e para a cadeia de suprimentos em todas as partes do globo, o trabalhador portuário é considerado essencial e, no Brasil, tem sua importância e destaque reconhecidos no dia 28 de janeiro, quando é celebrado o Dia do Trabalhador Portuário”, destaca a TCP em comunicado a imprensa sobre a expectativa de geração de emprego neste ano.

No ano em que Sobral ingressou no Terminal, a companhia contava com 1.254 colaboradores, e, ao fim do ano de 2024, a equipe da TCP chegava à marca de 1.720, com a criação de 194 novos postos de trabalho apenas no último ano.

“Com investimentos contínuos em infraestrutura, equipamento e pessoal, o Terminal de Contêineres de Paranaguá vem se expandindo ano após ano, e isso também vai se refletir no aumento de empregabilidade na companhia. Em 2024, atingimos um crescimento de 13% em nosso quadro de colaboradores e, para 2025, planejamos seguir neste ritmo, com a expectativa de gerarmos mais de 100 novas vagas até o fim do ano”, destaca Washington Renan Bohnn, gerente de recursos humanos e qualidade da TCP.

O aumento no número de trabalhadores portuários no Terminal vem acompanhando o incremento no volume de contêineres transportados e no crescimento da empresa ao longo do tempo. Em 2021, a TCP havia atingido pela primeira vez a marca de 1 milhão de TEUs (medida equivalente a um contêiner de 20 pés) movimentados, e, em 2025, o avanço acumulado chegou a 50%, fazendo com que o Terminal de Contêineres de Paranaguá fosse o terceiro terminal portuário do país a ultrapassar a marca de 1,5 milhão de TEUs movimentados.

Nascida em Paranaguá, Fernanda Celestino Simões atua desde 2014 na área administrativa e de planejamento do armazém de importação do Terminal, cuidando para que as cargas desembarcadas sejam devidamente desconsolidadas e que as mercadorias cheguem com segurança e agilidade a porta de cada cliente. “Como parnanguara, é muito gratificante fazer parte da atividade portuária, porque movemos o comércio de todo o mundo”, comenta.

Novas vagas

A TCP está com diversas oportunidades disponíveis para setores como meio ambiente, manutenção, operação, planejamento, financeiro e comercial. Interessados podem conferir as vagas e se inscrever por meio do link: tcp.gupy.io/.

O Programa de Estágio 2025 também está com vagas disponíveis e os candidatos podem se inscrever até o dia 2 de março por meio do site do IEL.

Terminal é reconhecido com o prêmio Top of Mind da Unespar

A TCP foi reconhecida como a “Melhor Empresa para Trabalhar” e “Melhor Empresa Portuária” na IX edição do prêmio Top of Mind, evento organizado pela Agência de Inovação e Tecnológica (Agitec) da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), campus Paranaguá, e pela empresa júnior Ilha do Mel Consultoria.

A premiação, que fez parte do VIII Simpósio de Empreendedorismo e Inovação da Unespar, foi realizada em novembro de 2024, e contou com a presença de alunos, professores, pesquisadores e representantes das empresas. Este é o segundo ano seguido em que a TCP é reconhecida como “Melhor Empresa para Trabalhar”.