Incubadora Social da Unespar abre inscrições para projetos sociais

A Incubadora Social da Agência de Inovação e Tecnologia (Agitec), da Unespar, abre inscrições para projetos sociais, sejam eles iniciativas em andamento ou ideias em fase inicial.

Em Guaratuba, a prefeitura informa que a Incubadora Social conta com a parceria do Centro e Agência de Inovação que está sendo instalado no Terminal Turístico Pesqueiro.

Por meio de capacitações, mentorias especializadas e acesso a uma rede de profissionais, serão oferecidos suporte a organizações e empreendedores sociais que buscam ampliar seu impacto e aprimorar suas estratégias.

As inscrições devem ser feitas até 3 de março pelo formulário. Saiba mais e faça a inscrição no link: https://agitec.unespar.edu.br (…)