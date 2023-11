Esporte divulga lista de estudantes selecionados para capacitação do Verão Maior Paraná

A Secretaria do Estado do Esporte publicou nesta segunda-feira (20) em Diário Oficial a lista dos acadêmicos selecionados para a capacitação do Verão Maior Paraná , que acontece no Litoral do Estado entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro.

Foram selecionados 260 estudantes de Educação Física, Turismo, Enfermagem e Comunicação Social. Eles vão participar do processo na sede da Associação Banestado, em Praia de Leste. Eles se inscreveram no Edital de Chamamento Público nº 03/2023 e foram aprovados para essa etapa.

A seleção foi feita pela Diretoria de Inovação e Fomento da Secretaria de Estado do Esporte (SEES), responsável pela organização do programa. Todas as despesas de hospedagem e alimentação serão custeadas pelo Governo do Estado, ficando sob a responsabilidade dos acadêmicos apenas o transporte para o Litoral.

A programação conta com cursos, palestras e oficinas em período integral, abordando temas relacionados às atividades de palco, lazer, organização de modalidades esportivas e cobertura do evento. No fim desse período serão anunciados os estudantes que trabalharão na temporada, com apoio financeiro do Governo do Estado.

A nova edição do Verão Maior Paraná está prevista para o período de 26 de dezembro de 2023 a 6 de fevereiro de 2024 e prevê ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhada, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento.

Acesse a lista aqui: https://www.aen.pr.gov.br/…/arquivos_restritos