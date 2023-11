TVCI divulga primeira pesquisa eleitoral para 2024 em Guaratuba

A TVCI apresentou nesta terça-feira (21) a primeira pesquisa eleitoral para a prefeitura de Guaratuba, no programa Voz do Litoral. A pesquisa foi realizada pelo Instituto IRG. A reportagem é do Portal da Cidade Guaratuba.

Foram entrevistados 40 eleitores de Guaratuba entre os dias 3 e 16 de novembro, com um grau de confiança de 95%. A margem de erro é de 5 pontos percentuais.

No primeiro cenário, de forma espontânea, 74% não souberam ou não responderam à questão. Na pesquisa, Roberto Justus aparece em primeiro lugar, com 8,9% das respostas; porém, ele não poderá concorrer no próximo ano. Na sequência, aparecem Evani Justus (PSDB) com 4,5%, Mauricio Lense (Podemos) com 3,1%, Fernanda Monteiro (PSD) com 2,5%, José Ananias (MDB) com 0,8%, e Paulina Muniz (PT) e Jean Colbert (Podemos) com 0,3% cada.

No cenário estimulado com todos os possíveis candidatos, Maurício Lense apresenta uma leve vantagem, com 24,3%, sobre Evani Justus, que alcança 22,6%. A pré-candidata do atual grupo que comanda o executivo, Fernanda Monteiro, aparece com 13,8%

No cenário estimulado apenas entre Maurício Lense, Evani Justus e Fernanda Monteiro, o ex-vereador amplia ainda mais sua vantagem, com quase 10 pontos percentuais à frente de Evani

No entanto, quando o nome de Maurício foi retirado das pesquisas, Evani Justus demonstrou vantagem sobre Fernanda Monteiro, com Beto da Panteni (MDB) aparecendo em terceiro lugar em uma pesquisa envolvendo as duas possíveis candidatas.

No último cenário, os eleitores foram estimulados a escolher entre Evani e Fernanda, com vantagem para a ex-prefeita, com 35,7% contra 31% para Fernanda. Neste cenário, Fernanda estaria atrás dos números de indecisos, brancos e nulos, que somam 33,2%.

Confira a íntegra do programa Voz do Litoral: