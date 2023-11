‘O Caso Leandro Bossi’ anuncia reviravolta nas investigações com mais uma criança desaparecida

Quarto episódio da série em áudio aborda sequestro de Sandra Mateus da Luz, Sandrinha, em características similares aos dos casos Leandro Bossi e Evandro Caetano

A investigação de Ivan Mizanzuk sobre o desaparecimento dos meninos Leandro Bossi e Evandro Caetano está prestes a tomar um novo rumo. No próximo episódio de ‘O Caso Leandro Bossi’, sexta temporada do podcast ‘Projeto Humanos’, o professor e jornalista apresenta a história de mais uma criança que sumiu e foi assassinada no Paraná em circunstâncias similares às das duas outras vítimas.

Em 1989, no município de Fazenda Rio Grande, Sandra Mateus da Luz, de 11 anos, desapareceu e, dias depois, foi localizada sem vida em uma mata perto de sua casa. Os detalhes desse caso inédito e suas conexões com os outros acontecimentos serão aprofundados a partir desta terça-feira (21) na série em áudio disponível no Globoplay e nas principais plataformas de áudio.

“Será que a gente estuda Caso Evandro e Leandro de uma forma separada? Ou será que a gente coloca a Sandra ali como a primeira vítima no caso? Estamos levantando tudo isso e o podcast vai levar todas as variáveis”, revela Mizanzuk.

No episódio dedicado a esse novo crime, o criador do projeto muda o foco de Guaratuba para a região da Grande Curitiba a fim entender quem foi Sandra – conhecida como Sandrinha -, saber sobre sua família e traçar uma retrospectiva do ocorrido. Provocando uma reviravolta na averiguação dos fatos, a história vem a público após a recente decisão da Justiça do Paraná de anular a condenação dos acusados no Caso Evandro.

‘O Caso Leandro Bossi’ é um podcast do Projeto Humanos, com produção do Estúdio 42. A série em áudio reúne a reconstituição do desaparecimento de Leandro Bossi, relembra seus pontos de contato com a morte de Evandro Caetano, além de apresentar novos caminhos e linhas de investigação que abrem diferentes perspectivas sobre os casos. Para ouvir, clique aqui.

Fonte: Comunicação Globo / Texto para divulgação enviado ao Correio do Litoral