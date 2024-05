PT, PCdoB e PV terão chapa a vereador e estudam candidatura à Prefeitura de Guaratuba

Foto: Correio do Litoral

A Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) em Guaratuba vai lançar chapa completa para a Câmara de Vereadores e já discute o lançamento de candidatura própria à prefeitura nestas eleições.

O assunto vem sendo tratado há alguns dias e voltou a ser discutido em uma reunião da direção do PT com filiados, na noite deste sábado (18). A definição dos nomes dos pré-candidatos deve acontecer nos próximos dias, após encontro dos partidos da federação e outros possíveis aliados.

O presidente municipal do PT, o professor José Muniz, explica que a demora na definição aconteceu, principalmente, em função da necessidade de organização dos demais partidos. O PT tem diretório e comissão executiva eleitos e os demais criaram recentemente suas comissões provisórias indicadas pelas direções estaduais. Nesse ínterim, o PT chegou a conversar com outros partidos de oposição, já que a aliança com a atual administração foi descartada pelo Diretório Municipal.

Na eleição proporcional – para vereador –, o PT deverá indicar 8 candidatos; o PV, 4; e o PCdoB, 2. Sobre a candidatura majoritária, a federação deverá indicar o candidato a prefeito e existe a possibilidade de indicar um nome de um partido de fora. O presidente municipal do PV, Renato Marins, já colocou seu nome à disposição e a federação pretende conversar com outros partidos para compor a chapa majoritária.

De acordo com o professor Muniz, as discussões acontecem com partidos “alinhados às posições do PT e às políticas do governo federal de inclusão social, distribuição de renda, democracia e participação social”.