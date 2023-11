Em Morretes, Itaipu vai investir em reciclagem e na aldeia Tupã Nhe’é Kretã

foto: Facebook da aldeia Tupã Nhe’é Kretã

A Prefeitura de Morretes enviou à Redação, os números dos recursos que vai receber do Projeto Itaipu Mais que Energia. A cidade terá um total de R$ 2.222.500,00 de investimentos, sendo R$ 2 milhões da usina hidrelétrica binacional e 10% de contrapartida do município.

De acordo com o secretário municipal do Meio Ambiente, Lucas Daniel da Silva Galdino, todos os projetos são bastante importantes, mas ele destaca a nova Unidade de Valorização de Recicláveis. Será construído um barracão de triagem dos resíduos sólidos com o dobro do tamanho do que existe hoje. E ainda terá equipamentos, como balança, prensa e outros. Serão investidos R$ 1,6 milhão no imóvel e R$ 136 mil em equipamentos

Ele também comenta que o plano de saneamento, com o valor de R$ 150 mil, vai ser fundamental para o planejamento do município. “Morretes fez 290 anos, e temos vários gargalos na questão de água, esgoto, resíduos sólidos e principalmente drenagem”, disse. “Nos últimos anos sofremos muito com as chuvas e a previsão é de chover mais nos próximos anos, por conta das mudanças climáticas. Então o plano de saneamento vai ser fundamental para vencer ou no mínimo mitigar para que nossa população não sofra”, comentou o secretário.

Por fim, Lucas Galdino comenta um investimento de grande valor simbólico, acima dos R$ 300 mil que serão destinados para implantar um pequeno sistema de abastecimento de água potável. A obra vai atender a comunidade indígena da aldeia Tupã Nhe’é Kretã, que está localizada no limite com os municípios de Piraquara e São José dos Pinhais. Lá vivem indígenas dos povos Mbya Guarani, Kaingang e Xokleng.

Os sete municípios do Litoral vão receber investimentos para ações ambientais e socioeconômicas do programa Itaipu Mais que Energia. Com os dados de Morretes, divulgamos de seis cidades. Faltam os detalhes sobre os investimento de Guaratuba e os números completos de Paranaguá, que ainda não foram informados.