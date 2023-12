4ª Festa da Reforma Agrária em Antonina celebra a cultura caiçara e camponesa

A festa terá feira agroecológica, almoço e jantar gratuitos e muita música. Foto: Juliana Barbosa

O próximo sábado (9) a 4ª Festa da Reforma Agrária Popular, com uma será dia de celebrar a cultura caiçara e camponesa, no Assentamento Agroflorestal José Lutzenberger, em Antonina, como diz a apresentação do evento.

A programação começa bem cedo, às 6h, com a Procissão de Bandeira do Divino, e segue ao longo de todo o dia com visita às agroflorestas da comunidade, trilha do mirante, banho no rio Pequeno, que margeia o assentamento, entre outras atividades.

Procissão da Bandeira do Divino, durante a 3ª edição da festa, em 2022. Foto: Juliana Barbosa – MST/PR

Muita música e dança estarão garantidas com samba e fandango caiçara. A primeira atração será às 15h, com a Roda das Manas, formada por mulheres e pessoas não binárias do litoral do estado, que traz e desenvolve toda a potência das mulheres na música.

Roda das Manas durante a 3ª edição da Festa, em 2022. Foto: Ivo Reck

A programação segue com a peça de teatro “Brincadeira ou Injeção”, criada e apresentada por Rogério Soares, da Cia. Povaréu de Teatro. É uma história para crianças e adultos, utilizando o formato de contação de história, com bonecos de manipulação direta, músicas e interações com o público. A peça fala de amizade, mau-humor e brincadeiras de criança.

Rogério Soares e a peça “Brincadeira ou Injeção”. Foto: Divulgação

O grupo Mandicuera assume o baile a partir das 20h, e promete manter a tradição de amanhecer no ritmo do fandango caiçara. Conhecido no estado pelos bailes de fandango e pela valorização, preservação e desenvolvimento das manifestações culturais dos povos do litoral paranaense, o grupo faz parte da Associação de Cultura Popular da Ilha de Valadares, que é uma das realizadoras da festa.

O grupo Mandicuera criou a Associação de Cultura Popular na Ilha de Valadares. Foto: Divulgação

Tanto o almoço quanto o jantar são gratuitos, e terá uma caixinha de colaboração espontânea do evento todo. Também haverá feira agroecológica, que vai reunir a produção das famílias da comunidade e de outros acampamentos e assentamentos do MST do estado. Estarão à venda produtos in natura, processados e artesanatos.

A realização é do MST, da Associação Filhos da Terra, que reúne famílias da comunidade, e da Associação de Cultura Popular Mandicuera.

Comunidade José Lutzenberger

O acampamento é referência de resistência camponesa e caiçara, é formado por cerca de 30 famílias e está localizado em parte da Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaraqueçaba, no litoral norte do estado. Antes de ser ocupado pela comunidade, o território era devastado pela pecuária extensiva de búfalo e por crimes ambientais, como o desvio do leito do Rio Pequeno, que atravessa a área.

Comparação entre imagens de satélite antes (2002) e depois (2021) da ocupação. Fonte: Google Earth, 2021.

Desde a ocupação do território, os camponeses iniciaram um trabalho de recuperação do bioma da Mata Atlântica, aliado à produção de alimentos a partir da agroecológica e da agroflorestal – sem utilização de agrotóxicos e com integração da produção de alimento com a mata nativa.

Após todo esse processo e recuperação da mata ciliar, o Rio Pequeno voltou ao seu curso normal. Por conta deste trabalho, em 2017 a comunidade recebeu o prêmio Juliana Santilli de Agrobiodiversidade.

Confira a programação completa:

6h – Alvorada seguida de Procissão de Bandeira do Divino

11h – Mística

11:45h – Abertura com falas

12:30h – Almoço (gratuito)

14h – Apresentação da Comunidade

visita às áreas de agroflorestas

trilha do mirante

banho no Rio Pequeno

15h – Roda das Manas

18h – Teatro para crianças

19h – Janta (gratuita)

20h – Baile com grupo Mandicuera

Fonte: Setor de Comunicação e Cultura do MST no PR