Reserva da SPVS promove encontro de observação de aves no Global Big Day

Evento é considerado o maior de observação de aves do mundo e pode ser aproveitado por pessoas de diferentes idades. Na Reserva Guaricica, da SPVS, ocorre em 11 de maio, um sábado, a partir das 7h30, em Antonina

Dia 11 de maio, sábado, a partir das 7h30, a Reserva Guaricica, uma das três Reservas Naturais da SPVS (Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental), localizada em Antonina, vai promover uma programação especial com foco na sensibilização para a prática de observação de aves e estímulo ao contato com a natureza.

Para participar, o valor por pessoa é de R$ 40,00 e a inscrição deve ser feita, exclusivamente, via e-mail, pelo endereço [email protected], até o dia 08 de maio. As vagas são limitadas e a ação é totalmente voltada às técnicas de observação e registros de aves, muitas, que só existem naquela região da Mata Atlântica.

Serão três horas de atividades variadas, até às 10h30, com uma programação que envolve sensibilização, introdução às técnicas de observação de aves, trilha guiada e muito aprendizado, numa imersão em uma importante parte do território da Grande Reserva Mata Atlântica, uma área que reúne três milhões de hectares de floresta nativa, localizada entre os Estados do Paraná, São Paulo e Santa Catarina. O território é um importante patrimônio natural, cultural e histórico e um valioso e singular destino de turismo de natureza, nacional e internacional.

A experiência vai ser guiada por técnicos da SPVS, entre eles, João Maria, funcionário na Reserva Natural Guaricica desde 2000, exímio guia e imitador de aves, além de profundo conhecedor de árvores e plantas medicinais da região.

Tamanho é o conhecimento que acumula que, ao longo das últimas décadas, João foi companhia em campo bastante desejada por muitos pesquisadores que visitaram as reservas para fins de pesquisa e estudo. “Desde criança me interessava pelas aves, mas meu conhecimento era só da natureza, não da sua conservação. Os treinamentos, as aulas que tivemos e o trabalho com os pesquisadores me fizeram juntar o entendimento local com o científico”, conta.

João chegou a trabalhar em uma das fazendas de búfalos adquiridas pela SPVS no início dos anos 2000, antes de as áreas viverem processos de restauração do ecossistema e serem transformadas em Unidades de Conservação, e aceitou o convite para mudar o olhar para as áreas naturais. O conhecimento adquirido fez com que, em alguns anos, viesse a trabalhar em um projeto com mais de 500 colaboradores do extinto banco HSBC, vindos de toda a América Latina, conduzido em parceria com a organização não governamental inglesa Earthwatch Institute. Ele também já contribuiu para centenas de pesquisas e estudos sobre a biodiversidade da região.

Além da Reserva Natural Guaricica, em Antonina, a SPVS conta com outras duas reservas naturais. A Reserva Natural das Águas, no mesmo município, e a Reserva Natural do papagaio-de-cara-roxa, em Guaraqueçaba. Juntas, somam mais de 19 mil hectares de Mata Atlântica, que, desde a década de 1990, quando foram adquiridas pela SPVS com o apoio direto de recursos internacionais, vêm vivendo um processo contínuo de restauração e conservação da biodiversidade. Pesquisas já realizadas nas reservas da SPVS, indicam que existem em torno de 300 espécies de aves avistadas no território.

Depois da atividade, quem desejar ainda pode aproveitar outras atividades turísticas em Antonina. No site da Grande Reserva Mata Atlântica, há uma relação de indicações para todos os gostos e bolsos.

Global Big Day

A oportunidade ocorre em celebração ao Global Big Day, considerado o maior evento de observação de aves do mundo. Ele é realizado todos os anos, em maio, desde o ano de 2015, quando passou a ser organizado e estimulado globalmente pelo Cornell Lab of Ornithology, ou Laboratório de Ornitologia, na tradução para o português, da Universidade Cornell, localizada em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Desde então, pessoas de todo o mundo – de observadores profissionais a estudantes e amadores – são convidados a passar 24 horas observando e registrando o maior número de espécies de aves possível. Todos os participantes são convidados a compartilhar seus avistamentos na plataforma Ebird, criada pelo mesmo departamento, em 2002.

O Ebird reúne avistamentos de aves feitos por pessoas voluntárias em todo o mundo e, com isso, contribui para a reunião e troca de informações e conhecimento, de forma gratuita, em prol da ciência, da conservação e da educação sobre o tema das aves. Os avistamentos podem ser registrados por lá não somente em maio, mas em qualquer época do ano. No dia 11, qualquer pessoa, esteja onde for, pode participar das atividades de observação de aves, seja procurando-as, e registrando, com fotos e vídeos, pela janela do quintal, na praça, ou mesmo do escritório onde trabalha.

Em 2023, o Global Big Day bateu recorde de registros de aves em um único dia na plataforma. Mais de 58 mil pessoas reuniram mais de três milhões de observações de aves em diversos países.

Visite a Reserva Natural Guaricica

A Reserva Natural Guaricica também aceita receber visitantes em outros dias, por meio da promoção da chamada “Experiência Guaricica”, entre os meses de abril e outubro. As vivências da experiência têm o tempo de duração de três horas, podem ser feitas no período da manhã ou à tarde e são guiadas por colaboradores da SPVS. O agendamento pode ser feito neste link.

Confira a programação para o Global Big Day na Guaricica:

Programação:

7h30 – Chegada;

7h40 – Boas vindas: apresentação sobre a SPVS e o Global Big Day;

8h – Saída guiada para observação de aves;

10h30 – Retorno ao CEA e encerramento da Experiência Guaricica.

Recomendações:

Levar binóculo ou monóculo, caso tenha;

Levar câmera fotográfica para registro das aves, caso tenha;

Levar repelente e protetor solar;

Levar água e um lanche prático para o final da experiência;

Usar boné ou chapéu;

Vestir roupas confortáveis para caminhada e calçado fechado;

Caso seja alérgico a picadas de insetos, leve consigo o medicamento adequado e avise a equipe da condição durante o agendamento.

Texto: Claudia Guadagnin, assessora de imprensa da SPVS