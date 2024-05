Francielle Frezarin já teria denunciado o marido à Polícia por agressão | foto: Redes sociais

Um homem de 31 anos foi preso em Antonina por feminicídio, suspeito de matar a esposa, em Curitiba. De acordo com a Polícia Civil, ele foi localizado na quinta-feira (9), 12 horas após o crime.

Francielle Frezarin foi assassinada dentro de casa, no bairro Barreirinha. De acordo com a Polícia Civil, ela foi estrangulada depois de uma discussão com o marido. Segundo a delegada Emanuelle Maria de Oliveira Siqueira, logo após o crime, Luiz Fernando Daldegan Rosa ligou para familiares disse que havia matado a mulher, mas que não iria se entregar.

A polícia informou ainda que aguarda laudos complementares que devem auxiliar nas investigações. Testemunhas disseram à polícia que o casal tinha um relacionamento conturbado e que Francielle já havia feito um boletim de ocorrência contra o marido por agressão.

A prisão do homem contou também com a participação da Polícia Militar