Corpo de Bombeiros desaconselha ida de voluntários ao RS, mas pede apoio nos quarteis

Todas as unidades do Bombeiros continuam recebendo doações | foto: Gabriel Rosa/AEN

O 8º Grupamento de Bombeiros, responsável pela área do Litoral do Paraná, continua recebendo donativos para a calamidade pública que o Rio Grande do Sul sofre no momento nas unidades de Bombeiro Militar em Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Paranaguá, Antonina e Morretes, até 22 de maio.

Em Paranaguá, a partir de amanhã, o local mais indicado é o Ginásio Hélio Alves (leia no final). A campanha de arrecadação iria encerrar no dia 8.

“Reforçamos que a necessidade prioritária é para água, alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza, contudo estamos recebendo outros materiais também, conforme necessidade”, explica comunicado do 8º GB.

O comandante do grupamento do Litoral, major Fabrício Frazatto dos Santos, afirmou que não é aconselhável o deslocamento de voluntários independentes ao Rio Grande do Sul,por causa do risco de novos eventos meteorológicos, infestação de doenças, falta de estrutura para recebimento de voluntários não autossuficientes, entre outros riscos.

“Não obstante, o apoio de voluntários nas unidades do Corpo de Bombeiros, para a triagem de materiais de doação é de extrema valia, devendo o cidadão verificar como está a necessidade de cada local”, diz o comunicado.

Paranaguá – O 8º GB ainda informa que a partir de amanhã inicia a coleta de donativos no Ginásio Hélio Alves, no Jardim Esperança, em Paranaguá. Na cidade, deve ser priorizada a doação nesse ponto, “pois comporta um volume maior de material, assim desafogando as unidades de Bombeiros da cidade, que já estão com volume de material grande”.

O Corpo de Bombeiros do Paraná mantém equipe no Rio Grande do Sul. Nesta quarta-feira (8) houve troca da equipe de atendimento ao estado gaúcho, com o retorno dos 32 bombeiros e envio de outros 37, todos especializados em situações extremas.

Previsão de mais chuvas e de ventos fortes

Centro de Porto Alegre (RS) | Foto: Agência Brasil

Com mais de 100 mortes, a tragédia climática no Rio Grande do Sul ainda não tem previsão de término. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou nesta quarta-feira (8) a previsão de chuvas fortes no Rio Grande do Sul a partir desta sexta-feira (10). A expectativa é de que se prolongue até o domingo (12) com maior intensidade entre o centro-norte e leste do estado, incluindo o litoral norte e o sul de Santa Catarina.

“Neste período, os volumes de chuva podem passar dos 100 milímetros (mm). Ainda conforme a previsão, os ventos mudarão de direção e soprarão predominantemente de sul. Entre o fim do domingo (12) e a segunda-feira (13), as rajadas variam de oeste a sul e depois de sul, com velocidade acima de 30 km/h. Já na terça-feira (14), os ventos enfraquecem”, informou o instituto.

Ainda segundo o Inmet, a instabilidade, em particular no Rio Grande do Sul neste fim de semana, decorre do recuo de uma frente fria de Santa Catarina para o estado, após uma frente quente, permanecendo então por lá “causando áreas de instabilidade e um gradual ingresso de ar frio”.

Na segunda-feira (13), com o frio ganhando força, poderá ocorrer geadas. A partir da terça-feira (14), a chegada de uma outra frente de ar frio e seco, de origem polar, deverá afastar a instabilidade.

“É importante ressaltar que os volumes de chuva previstos podem causar novos transtornos em áreas já afetadas anteriormente. Por esse motivo, o Inmet alerta e recomenda acompanhar e seguir as orientações da Defesa Civil Nacional”, informou, em nota, o instituto.