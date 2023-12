Área  PAR09 no Porto de Paranaguá é arrematada por R$ 615 mil 

Foto: Jonathan Campos/AEN

A PAR09, área de aproximadamente 26 mil metros quadrados no Porto de Paranaguá, foi arrematada pelo Fundo de Investimento Q-PAR09, pelo lance único de R$ R$ 615.751,00 de outorga. A concessão é de 35 anos.

O leilão, sem disputa, aconteceu na B3, a Bolsa de Valores brasileira, com sede em São Paulo. O governador Carlos Massa Ratinho Junior, que acompanhou o leilão presencialmente, comemorou o resultado.

Segundo o representante do Fundo de Investimento Q-PAR09, Maurício Silveira, o arrendamento da área, que é a segunda que o grupo administrará – a outra fica no porto de Vitória, no Espírito Santo – representa uma grande oportunidade de negócios. “É uma satisfação poder participar de mais esse investimento no setor portuário. Identificamos uma ótima oportunidade para atuar em Paranaguá, onde há uma grande demanda por parte dos operadores, com um investimento relevante para a cidade e para o Estado”, afirmou.

A ata de julgamento da documentação de habilitação da empresa vencedora deverá ser publicada no começo de 2024. A assinatura do contrato com o grupo também será no primeiro semestre do ano que vem. A previsão é de um investimento de R$ 910 milhões em melhorias de infraestrutura nos próximos cinco anos e de geração de 150 empregos.

Foto: Portos do Paraná

Sobre o PAR09 – Localizado no extremo oeste do Porto de Paranaguá, o terminal PAR09 conta com 26.576m², incluindo área do berço que deverá ser construído pela empresa arrematante, e é destinado à movimentação e armazenagem de granéis sólidos de origem vegetal. Após os investimentos previstos, a capacidade estática do terminal será de 162.000 toneladas, resultando em uma dinâmica de 3.159.000 toneladas/ano.

O PAR09 também obteve a qualificação do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), por meio do decreto nº 10.743/2021, o que dá prioridade ao projeto dentro do programa de concessões do Governo Federal. O prazo do contrato de concessão é de 35 anos, sendo o pré-operacional estimado em 3 anos.

Na modelagem do projeto, os investimentos estimados são de R$ 910 milhões e incluem a construção de 9 novos silos de armazenagem, além de investimento em área comum – como a construção da 1° fase do píer “F”, e o aporte de recursos para estruturação de área de apoio logístico destinada ao corredor oeste do Porto.

Com informações da Appa / Portos do Paraná