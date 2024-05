Receita Federal apreende 51,5 kg de cocaína no Porto de Paranaguá que vieram da Bélgica

Equipe de Repressão Portuária da Receita Federal no Paraná apreendeu na tarde de quinta-feira (9), no Terminal de Contêineres do Porto de Paranaguá, 51,5 kg de cocaína. Os pacotes da droga foram encontrados no compartimento do motor de um contêiner vazio, que vinha da Bélgica.

Como não é comum a rota de cocaína no sentido Europa/América do Sul, mas sim o reverso, a hipótese mais plausível é que a droga tenha sido originalmente enviada para a Bélgica oriunda de algum país produtor, porém por algum motivo os traficantes não conseguiram retirá-la no porto de destino.

A Receita Federal realiza a inspeção através de scanners de todos os contêineres que chegam em Paranaguá, estejam eles com cargas declaradas ou não. Na fiscalização, verificou-se a existência de volumes no motor do contêiner.

A Receita Federal informou que a situação acabou transformando-se em uma oportunidade para o treinamento da nova integrante da sua equipe de cães de faro: a cadela Dika que atuará nas ações de combate ao tráfico de drogas realizadas pela Receita Federal no Paraná e Santa Catarina.

Em 2024 a Receita Federal já apreendeu 547 kg da droga no porto paranaense.