Ivan Mizanzuk encerra ‘O Caso Leandro Bossi’ com novo suspeito. Ouça.

O oitavo e último episódio da atual temporada já está disponível no Globoplay e nas plataformas de áudio

Ouça episódio no link ao final do texto

As semelhanças, os detalhes e as conexões que envolvem a trilogia dos casos de Sandra, Leandro e Evandro são aprofundados pelo autor, professor e jornalista Ivan Mizanzuk no último episódio de ‘O Caso Leandro Bossi’. A sexta temporada do Projeto Humanos chega ao fim nesta terça-feira (19), com um novo suspeito e entrevista inédita da família do indivíduo. Disponível no Globoplay e nas plataformas de áudio, o oitavo episódio tem quatro horas de duração, sendo dividido em quatro bloco temáticos para que o público possa ouvir de acordo com a sua preferência.

Além de apresentar, com nome fictício de Sr. Pedro, o terceiro suspeito no desaparecimento da menina Sandra Mateus da Luz, que pode estar relacionado aos crimes que aconteceram em Guaratuba, o episódio também explora o perfil psicológico de abusadores sexuais infantis através da análise de especialista.

“No fechamento do podcast, teremos dois momentos importantes, o primeiro deles será a reconstrução do rosto da Sandrinha. Infelizmente, o seu corpo foi encontrado sem a máscara facial, e a família não tinha nenhuma foto, nenhum registro de como ela era em vida. Com isso, avaliei a possibilidade de recriar uma imagem dela e contratei um grande pintor amigo meu, o Gustavot Diaz, mestre em anatomia humana. E já posso adiantar que o desafio foi grande. O segundo momento é que a família Bossi está preparando uma ação contra o Estado pela negligência em relação à localização da ossada de Leandro”, conta Ivan.

Relembre os principais fatos da temporada ‘O Caso Leandro Bossi’

Imerso desde 2015 na apuração do crime que vitimou Evandro Ramos Caetano, em abril de 1992, na cidade de Guaratuba, na sexta temporada do Projetos Humanos, Ivan se aprofunda na história de Leandro Bossi, a partir da identificação da ossada, 30 anos após o desaparecimento do menino, que sumiu dois meses antes do Evandro, em fevereiro de 1992, na mesma cidade. Tendo em vista a similaridade dos casos, o autor traça uma reconstituição dos fatos com base na revisão criminal do Caso Evandro e, na sequência, apresenta pela primeira vez a história da família Bossi, analisando como era a vida de Leandro e a rotina da família, além de resgatar os principais pontos que envolvem o desaparecimento da criança.

Ao olhar para algumas ocorrências registradas na época dos casos Leandro e Evandro, Ivan identifica que possíveis eventos estranhos se repetiam numa mesma região, envolvendo sempre o mesmo padrão: crianças loiras e de olhos claros. Até que Mizanzuk apresenta a história de mais uma criança que sumiu e foi assassinada no Paraná em circunstâncias similares às das duas outras vítimas. Em 1989, no município de Fazenda Rio Grande, Sandra Mateus da Luz – mais conhecida como Sandrinha – de 11 anos, desapareceu e, dias depois, foi localizada sem vida em uma mata perto da sua casa. A descoberta do acontecimento gera uma reanálise na averiguação dos fatos e da autoria dos crimes. Os laudos dos três casos são examinados por novos profissionais que tentam identificar elementos de ligação entre eles. E nesse processo, Ivan Mizanzuk se debruça em novas pistas importantes.

“O Caso Leandro Bossi tem mais de 30 anos. Junto a ele, temos essas convicções de que os casos Evandro e Sandrinha provavelmente estão conectados também. E se a pessoa que procuro foi mesmo o responsável pelos três, ele também pode ter feito mais vítimas. Tenho a esperança de que um dia poderei olhar para todos os inquéritos de crianças que desapareceram naquela época e procurar por mais pistas. De repente, existe algo que una tudo e que nunca ninguém percebeu”, finaliza Ivan Mizanzuk.

‘O Caso Leandro Bossi’ é um podcast do Projeto Humanos, com produção do Estúdio 42. A série em áudio reúne a reconstituição do desaparecimento de Leandro Bossi, relembra seus pontos de contato com a morte de Evandro Caetano, além de apresentar novos caminhos e linhas de investigação que abrem diferentes perspectivas sobre os casos. Para ouvir, o oitavo e último episódio da atual temporada, clique aqui.

Fonte: Divulgação