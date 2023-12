Turistas nas praias recebem informações sobre atrativos do Paraná

Fotos: Setu

Equipes da Secretaria de Estado do Turismo e do Viaje Paraná abordam veranistas nas praias do litoral e balneários do Noroeste para mostrar atrativos turísticos do Paraná. A ação teve início nesta quinta-feira (28) e segue até 4 de fevereiro.

Os turistas também dispõem de van com informações turísticas, que ficará estacionada no trapiche de embarque para a Ilha do Mel, em Pontal do Sul (Pontal do Paraná), até o fim da temporada.

São mais de 30 pessoas atuando diretamente com paranaenses e turistas de outros estados e até mesmo de fora do país. O objetivo é ofertar a melhor qualidade de informações aos turistas, para que se sintam confortáveis em suas viagens.

Os turistas recebem mapas para se orientarem e descobrirem atrativos turísticos. De férias em Matinhos, Nico Rossi e a esposa, moradores do Paraguai, decidiram conhecer a Ilha do Mel e foram recepcionados pelos profissionais de turismo do Estado. “Queremos conhecer a Ilha do Mel, porque vimos bastante publicidade nas redes sociais”, disse o turista.

De acordo com informações repassadas pela Abaline, associação dos barqueiros que também atua na venda de bilhetes para a Ilha do Mel, nesta quinta-feira foi a primeira vez, em anos, que foi necessário adiantar a saída de barcos para atender a demanda.

As informações aos turistas incluem dados sobre passeios e os horários dos últimos barcos, por exemplo. Aundry Marin e o marido, ambos venezuelanos que moram em Curitiba, também aproveitaram as férias para curtir a ilha. “Amamos! Tudo é muito lindo. Também aproveitamos para fazer o passeio na baía dos golfinhos, o que foi um sonho”, contam.

O atendimento das equipes do Turismo do Estado é de terça-feira a domingo, das 8h às 12h e das 15h às 19h, nas praias de Caiobá, Matinhos (Matinhos), Praia de Leste, Ipanema, Shangri-lá (Pontal do Paraná) e Central (Guaratuba), além de Porto Rico e Porto São José, no Noroeste do Estado).

Além disso, equipes também auxiliam os veranistas das 18h às 21h30 nos palcos Sunset em Caiobá, Guaratuba e Shangri-lá nos dias 2 a 4; 9 a 11; 16 a 18 e 23 a 25 de janeiro, além dos dias 30 de janeiro a 1° de fevereiro. no horário das 18h às 21h30.

Pesquisa sobre o perfil do turista

Durante a temporada de verão, as equipes do turismo do Estado também realizam uma pesquisa de demanda para conhecer o perfil do turista que visita o Paraná. “Essa pesquisa é importante para planejar ações específicas voltadas aos diversos públicos”, afirma Patrícia Gusso, coordenadora de eventos do Viaje Paraná.