UFPR faz seleção com nota do Enem para 916 vagas, sendo 236 no Litoral

A UFPR consolida o Processo Seletivo Simplificado PSS-ENEM-UFPR 2024 como umas formas de ingresso na instituição para ocupação de vagas remanescentes nos campus do Litoral e Interior. As inscrições serão de 18 a 24 de janeiro.

Neste ano as vagas serão disponibilizadas nos municípios de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Pontal do Paraná. São 916 vagas no total, sendo 236 no Litoral: 163 em nove cursos de Matinhos, 73 em cinco cursos de Pontal do Paraná.

É importante ressaltar que o PSS-ENEM-UFPR 2024 não tem prova e nem taxa de inscrição. O Edital será publicado no site do Núcleo de Concursos em breve.

Pode se inscrever neste processo qualquer estudante que tenha participado de qualquer uma das últimas cinco edições do ENEM (2019-2023). O candidato deverá informar, no momento da inscrição, o ano em que participou do ENEM, para que o NC/UFPR realize a busca das notas, no banco de dados do INEP.

Após o período de inscrição, o NC divulgará uma relação com as notas dos candidatos e oportunizará a interposição de recurso administrativo contra essa nota, pois, caso o candidato tenha indicado o ano errado da edição que participou do ENEM, poderá, nesse momento, corrigir.

Superado o período de recursos contra as notas, o NC/UFPR fará a classificação dos candidatos e os convocará para o envio de documentos para análise do registro acadêmico.

O NC/UFPR fará a análise dos documentos enviados e divulgará uma relação com os candidatos que tiveram a documentação deferida, oportunizando na sequência a interposição de recursos para aqueles que tiverem a documentação indeferida, total ou parcial.

Importante destacar que o candidato que deixar de enviar a documentação, será considerado desistente e, consequentemente, será eliminado do Processo.

Por fim, será divulgada uma lista com os aprovados, dentro do número de vagas previsto em edital. Como é de praxe nos processos seletivos, o candidato deverá realizar a leitura do edital normativo para compreensão das normas, regras, etapas e cronograma, bem como acessar periodicamente a página do processo seletivo a fim de acompanhar todas as publicações do processo.

Segue abaixo o Cronograma:

Nos quadros abaixo relacionados constam as vagas disponíveis nos setores e campi de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Pontal do Paraná:

AnexoII–Quadrodevagas

Setor Cidade CUROSDEGRADUAÇÃO–Turno Vagas Setor de Educação Profissional e Tecnológica CURITIBA Comunicação Institucional – Tecnológico – M 3 Setor de Educação Profissional e Tecnológica CURITIBA Secretariado – Tecnológico – N 27 Setor de Educação Profissional e Tecnológica CURITIBA Negócios Imobiliários – Tecnológico – N 4 Setor de Educação Profissional e Tecnológica CURITIBA Gestão da Qualidade – Tecnológico – N 9 Setor de Educação Profissional e Tecnológica CURITIBA Gestão Pública – Tecnológico – N 8 Setor de Educação Profissional e Tecnológica CURITIBA Luteria – Tecnológico – I (M+V) 8 Setor de Educação CURITIBA Pedagogia – Licenciatura – N 1 Setor de Ciências Sociais Aplicadas CURITIBA Gestão da Informação – Bacharelado – M 12 Setor de Ciências Humanas e Letras CURITIBA Letras – Polonês – Bacharelado – N 3 Setor de Ciências Humanas e Letras CURITIBA Letras – Português e Polonês – Licenciatura – N 3 Setor de Ciências Humanas e Letras CURITIBA Letras – Português e Alemão – Licenciatura – M 7 Setor de Ciências Humanas e Letras CURITIBA Letras – Italiano – Licenciatura – M 1 Setor de Ciências Humanas e Letras CURITIBA Turismo – Bacharelado – M 11 Setor de Ciências Humanas e Letras CURITIBA História Memória e Imagem – Bacharelado – N 5 Setor de Ciências Exatas CURITIBA Química – Licenciatura – N 19 Setor de Ciências Exatas CURITIBA Matemática – Licenciatura – N 21 Setor de Ciências Exatas CURITIBA Estatística – Bacharelado – I (V+N) 4 Setor de Ciências Exatas CURITIBA Física – Licenciatura – N 44 Setor de Ciências Exatas CURITIBA Matemática Industrial – Bacharelado – V 19 Setor de Ciências da Terra CURITIBA Engenharia Cartográfica e de Agrimensura – Bacharelado – I (M+V) 23 Setor de Ciências da Terra CURITIBA Geografia – Licenciatura/Bacharelado – N 2 Setor de Ciências da Saúde CURITIBA Terapia Ocupacional – Bacharelado – I (M+V) 2 Setor de Ciências Agrárias CURITIBA Engenharia Industrial Madeireira – Bacharelado – N 22 Setor de Ciências Agrárias CURITIBA Engenharia Florestal – Bacharelado – I (M+V) 30 Setor de Ciências Agrárias CURITIBA Engenharia Industrial Madeireira – Bacharelado – I (M+V) 26 Campus Avançado de Jandaia do Sul JANDAIA DO SUL Engenharia Agrícola – Bacharelado – I (M+V) 23 Campus Avançado de Jandaia do Sul JANDAIA DO SUL Engenharia de Alimentos – Bacharelado – I (M+V) 27 Campus Avançado de Jandaia do Sul JANDAIA DO SUL Engenharia de Produção – Bacharelado – I (M+V) 24

Campus Avançado de Jandaia do Sul JANDAIA DO SUL – PR Ciências Exatas (Física/Matemática/Química) – Licenciatura – N 39 Setor Litoral MATINHOS Agroecologia – Tecnológico – M 18 Setor Litoral MATINHOS Gestão e Empreendedorismo – Bacharelado – N 12 Setor Litoral MATINHOS Ciências Ambientais – Bacharelado – I (M+V) 20 Setor Litoral MATINHOS Linguagem e Comunicação – Licenciatura – N 22 Setor Litoral MATINHOS Geografia – Licenciatura – N 21 Setor Litoral MATINHOS Administração Pública – Bacharelado – N 9 Setor Litoral MATINHOS Gestão de Turismo – Tecnológico – N 12 Setor Litoral MATINHOS Saúde Coletiva – Bacharelado – M 27 Setor Litoral MATINHOS Ciências – Licenciatura – N 22 Setor Palotina PALOTINA Ciências Exatas (Física/Matemática/Química) – Licenciatura – N 70 Setor Palotina PALOTINA Computação – Licenciatura – N 28 Setor Palotina PALOTINA Engenharia de Aquicultura – Bacharelado – I (M+V) 46 Setor Palotina PALOTINA Ciências Biológicas – Licenciatura/Bacharelado – I (M+V) 34 Setor Palotina PALOTINA Engenharia de Energia – Bacharelado – M 41 Setor Palotina PALOTINA Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – Bacharelado – N 34 Campus Pontal do Paraná PONTAL DO PARANÁ Engenharia Civil – Bacharelado – V 9 Campus Pontal do Paraná PONTAL DO PARANÁ Oceanografia – Bacharelado – I (M+V) 3 Campus Pontal do Paraná PONTAL DO PARANÁ Engenharia Ambiental e Sanitária – Bacharelado – V 7 Campus Pontal do Paraná PONTAL DO PARANÁ PR Engenharia de Aquicultura – Bacharelado – M 21 Campus Pontal do Paraná PONTAL DO PARANÁ Ciências Exatas (Física/Matemática/Química) – Licenciatura – N 33 TOTALDE VAGAS 916

Fiquem atentos ao site do Núcleo de Concursos da UFPR.