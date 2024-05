Professores de Matinhos têm dia de Estudos e Planejamentos

Aconteceu nesta segunda-feira (20) o dia de Estudos e Planejamentos, previsto em calendário escolar, com os professores da Rede Municipal de Ensino de Matinhos. O público, de cerca de 400 docentes, foi dividido entre o auditório da Prefeitura e a Escola Municipal Francisco dos Santos Júnior.

As capacitações disponibilizadas nesta segunda foram: Formação Étnico-racial para professores do ensino fundamental na Prefeitura; e Documentação Escolar para os agentes da Educação Infantil, no Complexo Francisco.

A iniciativa faz parte de um contrato firmado com o Aprende Brasil, que fornece material didático e assessoria pedagógica. A Secretaria de Educação informou que essas formações são uma parte importante do calendário municipal, buscando continuamente a melhoria da qualidade do ensino através da atualização e especialização dos educadores.

De acordo com a pasta de Educação, os participantes têm a oportunidade de ampliar seus conhecimentos e compartilhar experiências, contribuindo para um ambiente escolar mais inclusivo e eficiente. A capacitação constante dos professores reforça o compromisso com a excelência no ensino para os alunos da rede municipal.