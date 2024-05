Guaratuba tem 1.099 novos casos de dengue: 4 vezes o restante do Litoral

Lixo é um dos focos do mosquito transmissão da dengue e mutirões de limpeza diminui casos na maioria das cidades | foto: MS

O informe semanal da dengue da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou 1.373 novos casos no Litoral. A região teve 15.340 registros da doença no atual período epidemiológico, iniciado em 30 de julho de 2023.

Mais de 80% dos novos casos de toda a região na última semana foram registrados em Guaratuba, com 1.099 confirmações de dengue. A cidade, que está em estado de emergência há dois meses, já tem 7.240 casos confirmados. A incidência é de 18.604 para cada 100 mil habitantes.

Paranaguá, a maior cidade do Litoral, com uma população quatro vezes superior à de Guaratuba, teve 71 casos na semana, com um total de 2.796 registros no período.

Outra cidade que decretou emergência, Antonina fez o dever de casa e reduziu drasticamente a contaminação de sua população. Na semana foram apenas 15 novos casos, elevando o total para 2.460 confirmações.

Em Matinhos, foram confirmados mais 94 casos, com o total chegando a 1.854 registros de dengue. Morretes teve 90 novos casos, com um total de 754 registros.

Pontal do Paraná, teve somente 3 novos casos, chegando a 232 registros de dengue. Depois de várias semanas sem nenhum caso, Guaraqueçaba teve mais uma confirmação, chegando a um total de 4 registros de dengue até agora.

Paraná – No Paraná, o boletim semanal da dengue da Sesa registrou 34.360 novos casos da doença e 47 mortes, aumento de aproximadamente 24% nos dois indicadores. O atual período epidemiológico soma agora 324 mortes, 393.791 casos confirmados no estado.

Brasil – De acordo com o Ministério da Saúde, a dengue está em queda em quase todos os estados brasileiros.