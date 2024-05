Festival de Gastronomia Caiçara abre inscrições para restaurantes de Pontal do Paraná

Estabelecimentos também podem se inscrever no Concurso de Gastronomia Caiçara que vai eleger os melhores pratos caiçaras

Prato vencedor na categoria melhor PF Caiçara em 2023 – restaurante Caiçara da Neia

Até o próximo dia 30 de maio, estabelecimentos interessados em participar do Festival de Gastronomia Caiçara e do Concurso de Gastronomia Caiçara podem efetuar suas inscrições no site https://gastronomiacaicara.com.br/ . A quarta edição do Festival acontecerá de 5 de junho a 5 de julho em todos os balneários de Pontal do Paraná. Em paralelo ao evento, também acontece o Concurso de Gastronomia Caiçara, competição que vai eleger os melhores pratos caiçara nas versões Prato Feito, Petiscos de Boteco e Cambira Tradicional.

A ideia da promoção é desafiar a criatividade de comerciantes e cozinheiros para estimular as vendas e apresentar ao público a qualidade da culinária local aproveitando para exaltar a cambira, prato típico do município de Pontal do Paraná.

Cambira, a grande estrela – Patrimônio da cozinha brasileira, a Cambira é originalmente preparada com peixe seco e defumado, acompanhada da banana e pirão. Há mais de 300 anos, os portugueses introduziram o sal na região, que passou a ser utilizado na conservação do peixe – especialmente da Tainha que é abundante no litoral do Paraná. O nome (Cambira) remete ao cipó muito presente no litoral, conhecido por sua flor de cor roxa, que era a base do varal usado para a defumação. Uma vez seco, o peixe vai para a panela de barro com água e especiarias (tomate, pimentão, coentro, pimenta e bananas), e vira um caldo grosso. O prato é servido com pirão, salada e arroz.

Realização e apoios – Realizado pela Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná, em parceria com a ADETUR Litoral, o Festival de Gastronomia Caiçara tem apoio do SEBRAE e do Conselho Municipal de Turismo.

Festival de Gastronomia Caiçara

Data: 05 de junho a 05 de julho de 2024

Informações: https://gastronomiacaicara.com.br/