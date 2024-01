Praia de Caieiras: um cantinho de Guaratuba com turismo comunitário

Fotos: Divulgação

Quem visita Guaratuba não pode deixar de conhecer uma das menores praias do Paraná que é a pitoresca Caieiras.

Formada inicialmente por uma comunidade de pescadores artesanais, oferece camarão e peixe frescos. O que também diferencia Caieiras é o engajamento de moradores e entidades que vem transformando aquele pedaço do paraíso num dos destinos mais procurados por conciliar praia, sol , mar calmo, gastronomia, meio ambiente preservado e cultura.

Desde 2014, através da iniciativa do Instituto Guaju com o apoio da Associação de Moradores e Amigos de Caieiras (Amac), e este ano com a Associação dos Pescadores Artesanais de Caieiras (APesca), um terreno que era feito de lixão” abandonado se transformou na praça “Memórias Caiçaras”. O local valoriza os antepassados ejá foram plantadas mais de 400 árvores nativas para recuperação da área de restinga, onde moradores relembram seus entes queridos e turistas podem aprender sobre as histórias de vida e desfrutar de uma quadra de vôlei que fica à disposição de todos que nos visitam.

A praia também está organizada com áreas de estacionamento e placas com regras de boa convivência e tem uma das poucas “raias” regularizadas pela Marinha do Brasil onde é possível chegar com pequenas embarcações e jet skis.

O destaque do verão é o projeto “Latinbol”, que concilia uma brincadeira de basquete com latinhas de alumínio, facilitando a vida dos catadores de recicláveis da comunidade que conseguem coletar as mesmas de forma limpa e organizada.

A praia conta ainda com “boias de salvamento” dispostas em locais estratégicos que podem facilitar o salvamento no mar para as áreas que estão desprotegidas de postos de guardas vidas.

Na parte histórica é possível conhecer o memorial do Vapor São Paulo que voltava com 600 pessoas da guerra do Paraguai e está naufragado em um ponto da praia, além de outros memoriais contando histórias sobre os pescadores e sobre a praia.

Em Caieiras é possível realizar um Roteiro Cultural guiado, fazer passeios de barco pela baía de Guaratuba como a Revoada dos Guarás, Visita ao Salto Parati, Roteiro das Ostras e conhecer a biodiversidade marinha da região com mergulho de superfície nos costões da praia.

Segundo Fabiano Cecilio da Silva, idealizador do projeto e coordenador destas ações, quem visita Caieiras sai mais feliz por encontrar a praia limpa, linda e organizada por gente que ama receber gente neste pedacinho do paraíso e que tem seu povo simples e ordeiro, seu maior patrimônio.

O projeto conta com o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Guaratuba através das secretarias de Meio Ambiente, Cultura e Turismo, Urbanismo e Pesca, IAT, APA de Guaratuba, UFPR Litoral e Conselho Municipal de Turismo. Maiores Informações : 41- 99634-6469