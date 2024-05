Caminhão que levava doações para o RS ficou sem freios na BR-376

Um caminhão que levava doações ao Rio Grande do Sul teve problema nos freios no final da descida da Serra Mar e precisou usar a área de escape do km 671 da BR-376, em Guaratuba, na manhã desta sexta-feira (10), .

O veículo da Defesa Civil do Estado do Mato Grosso do Sul estava viajando junto com um comboio de ajuda às vítimas das enchentes. Ao entrar na caixa de cinasita, em alta velocidade, foi acompanhado de perto por ambulâncias e outros veículos.

A concessionária da rodovia, Arteris Litoral Sul, informou que o caminhão foi removido e rebocado para manutenção, para posteriormente retomada da viagem.