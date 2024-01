Foto: PMPR / QAP Litoral Notícias

A Polícia Civil de Antonina prendeu, na tarde deste domingo (7), dois homens e uma mulher por causa de um homicídio ocorrido na madrugada. Claudio Leandro da Silva, 54 anos, foi morto com oito tiros após uma briga com os vizinhos, no bairro Praia dos Polacos.

Cláudio teria atingido o vizinho com uma martelada. O homem ferido conseguiu uma arma de fogo com um conhecido e foi até a residência de Cláudio. Ele desferiu 8 tiros e sua mulher feriu Cláudio no rosto com um facão.

Ela mostrou onde enterrou o facão usado no homicídio, mas a Polícia Civil ainda está na procura da arma de fogo.

Os três presos são o vizinho que disparou os tiros, a esposa que participou do homicídio e o dono da arma. O autor do crime tem histórico criminal e usa tornozeleira eletrônica. A Polícia Militar participou das buscas pelos suspeitos e câmeras de segurança na região ajudaram a elucidar o crime.

Trata-se do terceiro homicídio do ano no Litoral. Os primeiros foram em Paranaguá e em Pontal do Paraná.