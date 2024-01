Ciência e Tecnologia também participa do Verão Maior Paraná

Foto: Clovis Santos Fotolink / SEES

A Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) e as sete universidades estaduais paranaenses integram a programação do Verão Maior Paraná.

Entre 28 de dezembro e 4 de fevereiro, o projeto Seti Com Ciência desenvolve atividades de atendimento ao público, testes de saúde e ações culturais no Litoral do Estado.

Estudantes universitários de diferentes cursos apresentarão ações desenvolvidas em projetos de pesquisa e extensão das sete instituições estaduais de ensino superior, por meio de atividades lúdicas, em Caiobá. Haverá também atividades relacionadas à prevenção da saúde. Os alunos atenderão a população com testes rápidos de sífilis e hepatite, aferição de pressão e exame de pele.

O projeto Couro de Peixe, da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), vai comercializar produtos artesanais feitos a partir do couro de peixe. A iniciativa atua na geração de renda para as mulheres que aprendem a tratar a pele dos animais marinhos.

Outro projeto que estará na Arena do Governo é o Nossa Praia Mais Limpa e Sustentável, da Unespar, que atua no descarte correto do coco e reutilização da fibra da fruta como adubo e matéria-prima para artesanato. O projeto é desenvolvido em parceria com a Prefeitura de Pontal do Paraná e a Cooperativa de Catadores de Resíduos Recicláveis Eco Pontal.

A equipe desenvolve ações de conscientização ambiental e estará com a máquina de trituração de coco, de quinta-feira a domingo, de 4 de janeiro a 4 de fevereiro.

Drones e robôs – Entre os dias 4 a 14 de janeiro, de quinta-feira a domingo, o Projeto da Universidade Estadual de Maringá (UEM), Manna Team, desenvolverá atividades para o público com manuseio de drones, jogos de robôs e games eletrônicos.

“É uma oportunidade para a população conhecer o nosso sistema de ensino superior. O objetivo com essa ação é a popularização da ciência. Vamos mostrar as atividades que as universidades desenvolvem para que os cidadãos que vão passear no Litoral possam conhecer a produção científica das instituições mantidas pelo Estado”, afirma o secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona.

Secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona | vídeo: Clovis Santos Fotolink / SEES

Programação cultural

A Big Belas Band é uma banda de jazz composta por alunos e professores da Unespar. Eles se apresentam nos dias 26 a 28 de janeiro.

26 de janeiro

Hora: 19h

Local: Palco Sunset, Praia do Cristo, Guaratuba.

27 de janeiro

Hora: 19h

Local: Palco Sunset Shangri-lá – Pontal do Paraná

28 de janeiro

Hora: 19h

Local: Palco Sunset – Caiobá

Nos dias 30 e 31 de janeiro e 1° de fevereiro, o Cine Concerto Alice no País das Maravilhas, com exibição do filme e trilha sonora realizada ao vivo com piano, contrabaixo e violino:

30 de janeiro

Hora: 19h

Local: Palco Sunset Shangri-lá – Pontal do Paraná

31 de janeiro

Hora: 19h

Local: Palco Sunset – Caiobá

1° de fevereiro

Hora: 19h

Local: Palco Sunset, Praia do Cristo, Guaratuba.