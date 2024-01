Unespar abre processo seletivo de vagas do vestibular, inclusive em Paranaguá

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) abriu, no dia 2, inscrições para o Processo Seletivo de Ingresso (PS1) nos sete campus da instituição referente a 559 vagas remanescentes do vestibular de 2024, 26 delas em três cursos de Paranaguá.

Com prazo até 21 de fevereiro, o procedimento deve ser realizado exclusivamente pela internet, mediante o pagamento de taxa de R$ 50.

INSCRIÇÕES – Para concorrer à seleção, é necessário que o candidato opte por uma de duas possibilidades de inscrição. A primeira, por meio da nota das edições 2020, 2021 ou 2022 do vestibular da Unespar ou ainda de outros processos seletivos de ingresso através de prova de redação. Já a segunda se dá por intermédio do grau obtido no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos mesmos anos das edições do vestibular descrito na primeira alternativa de inscrição. Em caso de o postulante ter sido submetido a mais de uma edição do Enem ou do vestibular da Unespar, será considerada a nota mais alta para fins de seleção.

VAGAS – As 559 vagas disponíveis se dividem entre os campus:

26 para Paranaguá: Ciências Biológicas (4), Letras-Português (8) e Matemática (14);

101 para Apucarana: Administração (23), Ciências Contábeis (11), Ciências Econômicas (4), Letras-Espanhol (1), Letras-Português (5), Matemática (13), Secretariado Executivo (6) e Turismo e Negócios (38);

130 para Campo Mourão: Ciências Contábeis (10), Ciências Econômicas (28), Geografia (14), História (3), Letras-português e Inglês (10), Matemática (23), Pedagogia (18) e Turismo (24);

39 para Curitiba I/Embap: Canto (5), Instrumento (25) e Música (9);

13 para Curitiba II/FAP: Música (6) e Música Popular (7);

83 para Paranavaí: Ciências Contábeis (10), Geografia (15), História (6), Letras-Português-Inglês (22), Matemática (10), Pedagogia (11) e Serviço Social (9);

78 para União da Vitória: Filosofia (21), Geografia (14), Letras Português e Espanhol (14), Letras Português-Inglês (4), Pedagogia (4) e Química (21);

89 para Loanda, extensão do campus de Paranavaí: Agroecologia (29), Gestão de Produção Industrial (29) e Gestão do Turismo (31).

COTAS – Do total de vagas em disputa, metade será destinada a cotistas, divididos em três grupos: estudantes em geral (25%) e pretos e pardos (20%) que tenham cursado o ensino médio integralmente em escolas pública e portadores de deficiência (5%), independentemente do percurso – público ou privado – de formação. Os concorrentes que se enquadrem no sistema de cotas e a despeito da opção pela modalidade, ainda concorrem às vagas de concorrência ampla espontaneamente. A escolha pelas cotas deve, contudo, ser apontada no ato da inscrição e acompanhada de documentação específica, sendo vedada a graduados. No caso dos candidatos às cotas reservadas a pretos e pardos, será necessário proceder à autodeclaração no momento da inscrição e, se classificados em primeira chamada, submeterem-se à banca de heteroidentificação racial, feita por videoconferência entre os dias 12 e 13 de março, para validação do referido status.

ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO – Estão livres do pagamento da taxa de inscrição os registrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), doadores de medula óssea e servidores da Unespar que não tenham concluído o ensino superior e ganhem até três salários-mínimos. O prazo para a solicitação da isenção se estende de 8 de janeiro a 10 de fevereiro.

TESTE DE HABILIDADE ESPECÍFICA (THE) – Restritos aos campi de Curitiba – Embap e FAP – os Testes de Habilidade Específica serão realizados, em primeira fase, presencialmente para os cursos de Canto, Instrumento e Música (Embap) e, remotamente, para os de Música Popular (FAP), por meio do envio de link apontando para o registro audiovisual gravado, segundo critérios estipulados pelo manual do THE. Os classificados para a segunda fase, em número de até o limite de três vagas disponibilizada por cada um desses cursos, serão avaliados também de acordo com orientações do manual entre 29 de fevereiro e 1º de março.

NOME SOCIAL – Postulantes às vagas que desejem se utilizar de nome social têm até o dia 21 de fevereiro para realizar a solicitação.

RESULTADO GERAL E MATRÍCULA – O resultado geral, em primeira chamada, ocorrerá em 8 de março, com matrícula – on-line – nos dias 14 e 15 do mesmo mês. Já a segunda chamada está prevista para 26 e 27 de março.

Mais informações, como a lista de documentos requeridos em geral e os formulários reservados a cotistas e deficientes, podem ser obtidas diretamente pelo e-mail [email protected], pelo telefone (44) 3518-1844 ou ainda no edital de abertura de vagas remanescentes do vestibular 2024 da Unespar:

CLIQUE AQUI PARA ACESSO AO EDITAL

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O MANUAL DO THE

CLIQUE AQUI PARA FAZER A INSCRIÇÃO