Governador recepciona balsa no canteiro de obras da Ponte de Guaratuba

Ratinho Júnior: “Toda chegada de um novo equipamento é um motivo para comemoração” | foto Rodrigo Félix Leal/SEILPR

O canteiro de obras da futura Ponte de Guaratuba recebeu nesta quarta-feira (10) a balsa Perpetuar, que deverá sustentar o guindaste de 250 toneladas utilizado na execução das fundações marítimas. A embarcação tem dimensão de 38,25m x 18m e pesa aproximadamente 440 toneladas.

A construção da ponte ainda não começou e já recebeu a segunda visita do governador. Depois de fazer o lançamento do início da construção do canteiro de obras no final de outubro, Ratinho Junior esteve em Guaratuba ao lado dos secretários de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, e Turismo, Marcio Nunes, para “recepcionar” a nova balsa. “Toda chegada de um novo equipamento é um motivo para comemoração. A obra já está acontecendo”, disse Ratinho Junior.

Atualmente, ainda estão sendo feitas as montagens do canteiro industrial e da sede administrativa da obra. Também estão sendo elaborados os projetos e estudos ambientais, que antecedem a obtenção do licenciamento ambiental de instalação. Até o momento já foram gastos R$ 11,6 milhões.

O custo total da obra é de R$ 387 milhões, com prazo de 24 meses para a execução após a emissão da Licença de Instalação.

A construção será iniciada pela instalação dos 23 apoios que vão sustentar o tabuleiro de 1.244 metros de extensão. As balsas de apoio marítimo vão fazer o abastecimento das frentes de serviços no transporte, equipes de execução, concreto, armações, pré-moldados e equipamentos. A primeira balsa, Crescer, está em Guaratuba desde o dia 22 de novembro.

O engenheiro Luciano Pizzato, responsável pelas obras, explicou os detalhes do projeto. Toda produção e serviço realizado no canteiro de obras vai abastecer as balsas na área de embarque industrial, com o suporte do guindaste já instalado na área próxima à cabeceira da futura ponte.

“Teremos 67 vigas pré-moldadas de 41 metros e 120 toneladas cada. São vigas em perfil U, que é uma novidade na engenharia. Vamos fazer 2,7 quilômetros de estacas dentro do mar. Só esse local deve abrigar de 150 a 200 pessoas de mão de obra”, afirmou.

De acordo com o fiscal da obra pelo DER/PR, Alexandre Castro Fernandes, haverá momentos em que poderão ser utilizadas até 10 balsas, o que permite o trabalho em frentes simultâneas. “A proposta está atrelada ao desenvolvimento do cronograma para atender o prazo de entrega, ou seja, otimizar as obras da ponte”, afirmou.