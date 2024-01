Grandes shows começam nesta sexta, às 21h, em Matinhos e Pontal do Paraná

Os grandes shows gratuitos do Verão Maior Paraná, em Matinhos e Pontal do Paraná, tiveram os horários alterados.

As apresentações das sextas-feiras e sábados foram adiantadas das 21h50 para as 21h. Já os dois shows marcados para o domingo, dia 21 de janeiro, tiveram o horário alterado das 17h para as 18h.

A mudança atende um pedido do comércio local. Adiantando o horário das apresentações, a expectativa é que restaurantes, lanchonetes e lojas tenham mais movimento durante os eventos.

Em Matinhos, os shows serão no palco montado na Avenida Atlântica. Em Pontal do Paraná, as apresentações serão no Centro de Eventos Marisol.

Neste primeiro final de semana, a dupla sertaneja Hugo e Guilherme se apresenta em Matinhos e a banda Roupa Nova em Pontal do Paraná na sexta-feira (12). No sábado (13), é a vez do público de Matinhos curtir os mais de 40 anos de sucessos do Roupa Nova, enquanto Pontal do Paraná recebe a dupla Rick e Renner.

Em Matinhos, serão cinco telões de LED gigantes – um no fundo e dois nas laterais do palco, e mais dois no meio do público. Tudo para quem estiver mais distante do palco possa curtir o show com qualidade.

As transmissões terão ainda imagens captadas por drones de alta performance, que vão fazer imagens aéreas tanto dos artistas quanto do público. A estrutura ainda terá três sistemas de áudio. A de Pontal do Paraná será similar.

Quem quiser ir se aquecendo para os shows pode ouvir a playlist com 399 músicas montada pelo Governo do Estado no Spotify com os maiores sucessos dos 27 artistas que se apresentarão aos finais de semana até o fim de fevereiro. O primeiro show de Matinhos também terá transmissão da TV Paraná Turismo.

Vaja abaixo, o horário dos shows em Matinhos e Pontal do Paraná:

MATINHOS (Avenida Atlântica, 168)

Sexta-feira (12/01) – 21h – Hugo e Guilherme

Sábado (13/01) – 21h – Roupa Nova

Sexta-feira (19/01) – 21h – Luan Santana

Sábado (20/01) – 21h – Clayton e Romário

Domingo (21/01) – 18h – Jorge e Mateus

Sexta-feira (26/01) – 21h – Guilherme e Benuto

Sábado (27/01) – 21h – Rick e Renner

Sexta-feira (02/02) – 21h – Pixote

Sábado (03/02) – 21h – Simone Mendes

Sexta-feira (16/02) – 21h – Amado Batista e Trio Parada Dura

Sábado (17/02) – 21h – Raça Negra

Sexta-feira (23/02) – 21h – Zé Felipe

Sábado (24/02) – 21h – Zezé Di Camargo e Luciano.

PONTAL DO PARANÁ (Centro de Eventos Marisol/Av. Sete de Setembro, 1.661)

Sexta-feira (12/01) – 21h – Roupa Nova

Sábado (13/01) – 21h – Rick e Renner

Sexta-feira (19/01) – 21h – É o Tchan

Sábado (20/01) – 21h – Yasmin Santos

Domingo (21/01) – 18h – Bruno Rosa

Sexta-feira (26/01) – 21h – George Henrique e Rodrigo

Sábado (27/01) – 21h – Guilherme e Benuto

Sexta-feira (02/02) – 21h – Chiclete com Banana

Sábado (03/02) – 21h – Dudu Nobre

Sexta-feira (16/02) – 21h – Matogrosso e Mathias

Sábado (17/02) – 21h – Amado Batista

Sexta-feira (23/02) – 21h – Henrique e Diego

Sábado (24/02) – 21h – Zé Felipe