Parque do Boguaçu recebeu mutirão e terá observação de aves nesta 6ª

Foto: IAT / AEN / Divulgação

Um mutirão de voluntários recolheu, nesta quinta-feira (18), aproximadamente 200 quilos de resíduos na Trilha das Bromélias, no Parque Estadual do Boguaçu, em Guaratuba.

Nesta sexta-feira (19), a partir das 6h30, o Parque do Boguaçu vai receber uma edição do programa Passarinhar Paraná, um passeio guiado pela unidade para identificação de aves nativas.

É preciso se inscrever gratuitamente pelo WhatsApp (41) 9 9554-0553 ou pela internet, neste link: https://docs.google.com/forms…

Limpeza – O mutirão foi iniciativa do Instituto Água e Terra (IAT) e contou com apoio de moradores, turistas, servidores e membros das ONGs Instituto Guaju e Eco Local Brasil.

Um total de 35 pessoas participaram da ação, que durou aproximadamente duas horas. Além de copos de plástico, latinhas, sacolas plásticas e peças de equipamentos eletrônicos, os voluntários também recolheram grelha de churrasco, louça de pia, chinelos e pneus.

Os itens retirados pelo grupo de voluntários foram encaminhados para a ONG Eco Local Brasil, que vai separar os objetos e encaminhar para o processo de reciclagem.

A medida tem como objetivo conscientizar moradores, turistas e visitantes sobre a importância de manter o local limpo e protegido. O Parque Estadual do Boguaçu é uma unidade de conservação de mais de 6 mil hectares de Mata Atlântica preservada, que abriga manguezais, áreas de restinga e tem um rico patrimônio arqueológico de sambaquis.

“A limpeza voluntária desta área é muito importante. Se estes resíduos fossem mantidos no parque, eles poderiam interagir com a fauna local. O recolhimento do material é importante para manter a saúde ecológica da unidade, evitando a poluição e contaminação dos recursos naturais”, explicou a coordenadora do escritório do IAT responsável pela Ilha do Mel, Evelyn Jaques de Almeida.

Atividades – Os mutirões de limpeza fazem parte da agenda ambiental que está programada para a temporada de verão no Litoral. Um mutirão já foi realizado na Ilha do Mel, em que mais de 7 mil itens foram recolhidos.

Estão previstas ações do mesmo tipo no Parque Estadual do Palmito, no dia 25 de janeiro, e na Estação Ecológica do Guaraguaçu, em 1º de fevereiro, em Paranaguá.

Os interessados precisam se inscrever com um dia de antecedência no Programa de Voluntariado em Unidades de Conservação do Paraná – VOU.