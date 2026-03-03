PCPR divulga foto de três suspeitos de homicídio em Guaratuba

O crime aconteceu no dia 16 de fevereiro e ainda deixou uma mulher ferida

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou nesta terça-feira (3) imagens de três homens que estariam foragidos pela prática do crime de homicídio e tentativa de homicídio, ocorrido no dia 16 de fevereiro deste ano, em Guaratuba.

Conforme apurado, na ocasião dos fatos, dois homens encapuzados, utilizando um veículo de cor preta, desembarcaram em frente ao comércio e efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas que estavam sentadas no local. Um terceiro suspeito permaneceu na condução do automóvel.

Emanuel Carlos Gonçalves, de 24 anos, foi atingido e morreu no local. A outra vítima, uma mulher, de 49 anos, foi alvejada, socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Segundo o delegado da PCPR Gabriel dos Santos Menezes, após os disparos, os suspeitos perseguiram Emanuel até os fundos do estabelecimento, onde o atingiram novamente, e fugiram na sequência com o veículo utilizado na ação. “Durante as diligências, foram apreendidas munições calibre .38 e aparelhos celulares. O veículo suspeito foi localizado e submetido à perícia técnica”, explica.

Os três investigados encontram-se foragidos. As diligências permanecem em andamento para localização dos suspeitos e completo esclarecimento dos fatos.

Os cartazes de procurados

DENÚNCIAS – A PCPR solicita a colaboração da população com informações que levem à captura do foragido. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou (41) 3442-6126, diretamente à equipe de investigação.