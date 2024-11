A evolução das caça-níqueis ao longo do tempo

As caça-níqueis são alguns dos jogos mais jogados em cassinos online e certamente são os títulos mais numerosos na oferta.

Abaixo, proponho uma incursão na história das caça-níqueis. Se você deseja saber mais sobre esses jogos fascinantes, convido-o a acessar a plataforma cassino-online.bet e descobrir quais são as melhores caça-níqueis e como jogá-las.

1891 – Primeira Atestação Histórica de uma Máquina de Caça-Níqueis

Em 1891, Sittman e Pitt, de Brooklyn, Nova York, inventaram uma máquina de jogos de azar extremamente interessante, considerada por muitos como a primeira máquina do tipo caça-níqueis. De caça-níqueis de vídeo se pode falar muito mais tarde, pois no primeiro século as máquinas eram mecânicas; a tecnologia de vídeo para jogos foi implementada muitos anos depois.

A primeira máquina tinha um conjunto de 50 cartas de poker e era bastante simples, mas fez muito sucesso nos bares locais.

Os pagamentos eram feitos em produtos do bar. Por exemplo, um par de reis lhe dava uma cerveja grátis, enquanto uma sequência real o recompensava com cigarros ou bebidas mais caras.

Muitas vezes, o 10 de espadas e o J de copas eram retirados do baralho para que os jogadores tivessem mais dificuldade em obter a sequência real.

A Primeira Máquina Mecânica com 3 Rolos foi Inventada Entre 1887 e 1895.

Charles Fey, de San Francisco, Califórnia, é creditado por desenvolver uma máquina mecânica um pouco mais simples de operar. Essa caça-níqueis tinha 3 rolos e 5 símbolos: ferraduras, diamantes, cartas de jogo e um sino.

Liberty Bell (o sino) deu nome a essa máquina. Com a substituição de 10 cartas de jogo, a tabela de pagamento se tornou mais simples, permitindo ganhos calculados automaticamente.

Por exemplo, 3 sinos em uma linha traziam um ganho de 50 centavos.

Embora cerca de uma década depois essa máquina tenha sido proibida na Califórnia, Fey ainda tinha uma demanda enorme em todo o continente.

Até 1908, praticamente essas Liberty Bell podiam ser encontradas em quase qualquer loja de cigarros, em lojas de produtos importados ou em barbearias.

Como as Máquinas de Caça-Níqueis “enganaram” a proibição.

Vários estados do continente americano viram um potencial perigo social nessas máquinas de jogos de azar e começaram a proibi-las em massa.

Mesmo com todas as restrições impostas por leis, os fornecedores de máquinas do tipo caça-níqueis continuaram a fornecer jogos de azar, encontrando maneiras inovadoras de contornar a legislação.

Uma das soluções mais interessantes era substituir os prêmios em dinheiro por prêmios em produtos alimentares. Praticamente, a caça-níqueis se assemelhava a uma máquina onde você comprava diversos produtos alimentares com fichas.

No entanto, as autoridades reclamaram que nessas máquinas você inseria dinheiro no aparelho e apenas a sorte determinava se você ganharia algo, sendo totalmente diferente de comprar um produto. Praticamente, aqui você comprava uma chance de ganhar algo.

Houve dois processos de grande escala no estado de Iowa, mas os jurados decidiram que as máquinas caça-níqueis operavam fora da lei naquele momento.

Em 1963, quando os jogos de azar foram legalizados na maioria dos estados, a Bally desenvolveu uma máquina de caça-níqueis com circuitos eletrônicos complexos. Foi a primeira máquina que concedia prêmios automaticamente, sem a necessidade da presença de um operador na sala.

A Primeira Máquina de Caça-Níqueis de Vídeo foi Inventada em 1976.

A Fortune Coin Company, da Califórnia, é a primeira empresa a produzir uma máquina de caça-níqueis de vídeo. A tela do dispositivo era um painel de 48 cm em diagonal da marca Sony Triton, mas modificado e adaptado para jogos de caça-níqueis.

As primeiras máquinas desse tipo foram lançadas em testes no Las Vegas Hilton Hotel. Inicialmente, as máquinas tinham algumas desvantagens, pois podiam ser manipuladas facilmente por jogadores experientes, resultando em vários casos de trapaça para grandes ganhos.

Após várias modificações para prevenir tentativas de fraude, a máquina foi substancialmente melhorada e então passou com sucesso nos testes e auditorias da Comissão de Jogos de Azar de Nevada, sendo apresentada em todos os cassinos da famosa The Strip em Las Vegas.

As Primeiras Máquinas de Caça-Níqueis com Rodadas Bônus.

A WMS Industries, um jogador forte no mercado de máquinas de vending e caça-níqueis, introduziu em 1996 a primeira máquina de caça-níqueis que oferecia um painel secundário de ganhos, permitindo que os jogadores obtivessem prêmios bônus, aumentando assim as recompensas.

Praticamente, trata-se do jogo bônus ou rodada especial, como também é conhecido por jogadores romenos.

Diz-se que essa tecnologia apareceu primeiro na Austrália, mas a WMS Industries é a empresa que patenteara essa máquina, que se tornou viral em todos os grandes cassinos dos Estados Unidos.

As Caça-Níqueis de Vídeo Modernas

Atualmente, os jogos de caça-níqueis são muito procurados em todos os cassinos do mundo. Nas salas de jogos, há máquinas de todos os grandes fornecedores de jogos desse tipo, como Pragmatic Play ou Novomatic.

No entanto, a partir do ano 2000, o fenômeno das caça-níqueis ganhou uma dimensão acelerada também no ambiente online. Praticamente, há mais de duas décadas, você não precisa mais ir a uma sala de jogos se quiser relaxar com caça-níqueis; você pode fazer isso online.

Agora, todos os cassinos licenciados online oferecem uma gama diversificada de títulos de caça-níqueis. Em alguns cassinos, você encontrará até mais de 3000 jogos, alguns dos quais são exclusivos.

Tudo acontece em um ambiente legal e regulamentado por normas rigorosas, e a atividade de jogos de azar é realizada sob a supervisão das autoridades nacionais com atribuições de regulamentação e controle no setor.

Portanto, se você deseja testar sua sorte e se divertir com caça-níqueis online, pode ter certeza de que, enquanto fizer isso em um cassino licenciado, você terá uma experiência segura.

Os jogos de caça-níqueis online não podem ser manipulados pelo cassino, que possui parcerias com os fornecedores e desenvolvedores dos respectivos jogos. Portanto, um cassino não pode influenciar o RTP (percentagem de dinheiro que retorna aos jogadores) ou a ativação de jackpots.